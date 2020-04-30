استمرار قرار تعليق وصول المصلين للمسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على قراراته السابقة الصادرة بتاريخ 23 آذار 2020 و16 نيسان 2020، القاضية بتعليق وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

وبين في بيان له صدر ظهر اليوم الخميس، أن "ذلك لعدم زوال الأسباب الخطيرة، والتي أدت إلى اتخاذ تلك القرارات المؤلمة علينا جميعاً، وما زالت قائمة وتهدد حياة الناس وتؤدي إلى زيادة انتشار الوباء".

وأوضح المجلس أن الأذان يرفع في المسجد الأقصى المبارك، وتقام الصلوات الخمس، بما فيها خطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح للمتواجدين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

ولفت مجلس الأوقاف أنه يراقب الوضع عن كثب، وفي حال تغير الوضع، سيدخل المسلمون إلى مسجدهم ويؤدون الصلوات التي فرضها الله عليهم.

وعبر عن تمنيه برفع هذا الوباء والبلاء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع، عندها يفرح المؤمنون بفتح المساجد للصلاة وتعود الأمور لطبيعتها.