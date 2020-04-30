وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "أراضي الغمر " تعود تحت السيادة الأردنية وكالة الرأي الفلسطينية 150 مصابًا بكورونا بالقدس و900 مواطن قيد الحجر المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة فلسطيني قرب مستوطنة بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية الإحصاء: أكثر من مليون عامل في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد فتح "كرم أبو سالم" بعد إغلاقه يومين وكالة الرأي الفلسطينية حقوق الإنسان بالداخلية تنظم زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل الشمال "أبو عبيدة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ حملة توعية لـ 240 أسرة جديدة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

استمرار قرار تعليق وصول المصلين للمسجد الأقصى

30 نيسان / أبريل 2020 03:10

9999036241
9999036241

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على قراراته السابقة الصادرة بتاريخ 23 آذار 2020 و16 نيسان 2020، القاضية بتعليق وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

وبين في بيان له صدر ظهر اليوم الخميس، أن "ذلك لعدم زوال الأسباب الخطيرة، والتي أدت إلى اتخاذ تلك القرارات المؤلمة علينا جميعاً، وما زالت قائمة وتهدد حياة الناس وتؤدي إلى زيادة انتشار الوباء".

وأوضح المجلس أن الأذان يرفع في المسجد الأقصى المبارك، وتقام الصلوات الخمس، بما فيها خطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح للمتواجدين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.

ولفت مجلس الأوقاف أنه يراقب الوضع عن كثب، وفي حال تغير الوضع، سيدخل المسلمون إلى مسجدهم ويؤدون الصلوات التي فرضها الله عليهم.

وعبر عن تمنيه برفع هذا الوباء والبلاء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع، عندها يفرح المؤمنون بفتح المساجد للصلاة وتعود الأمور لطبيعتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟