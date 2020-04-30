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صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة السبت

30 نيسان / أبريل 2020 10:46

غزة – الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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