شحنة التبرعات الطبية التركية لفلسطين ستصل هذه الليلة

رم الله – الرأي:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الطائرة التركية الخاصة التي تقل شحنة التبرعات الطبية المقدمة من الجمهورية التركية لدولة فلسطين أقلعت الليلة من مطار اسطنبول الدولي وستصل في وقت لاحق الى مطار اللد.

وجاءت هذه الشحنة من التبرعات تلبية للطلب الفلسطيني من تركيا بتوفير دعماً مالياً ومعدات وأجهزة طبية لدولة فلسطين لتعزيز قدراتها على مواجهة وباء كورونا.

وذكرت الوزارة ان الشحنة تتضمن: 40 ألف مسحة، 4 ماكينات للفحص، و 100 ألف كمامة طبية من نوع N95، و 40 ألف لباس طبي كامل، و 100 ألف من الكفوف الطبية، و 2000 كمامة اوكسجين، و 20 ألف بخاخ للأنف، و 2 طن مواد تعقيم للأيدي، و20 ألف واقي زجاجي للوجه.