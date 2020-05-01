" الطقس " ربيعياً معتدلاً نهاراً بارد نسبياً ليلاً

غزة-الرأي

يطرأ اليوم الجمعة إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعياً معتدلاً ودافئاً نهاراً، وتميل الحرارة الى الإنخفاض في ساعات المساء ليصبح الجو بارداً ليلاً خاصة في المناطق الجبلية . الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.