بيكهام يراوغ دفاع ريال مدريد ويقصف الشباك

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام واحدا من أفضل أهدافه مع مانشستر يونايتد في مرمى ريال مدريد الاسباني، بالدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 1999-20 .

المباراة انتهت بفوز ريال مدريد 3-2 والتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد التعادل ذهابا 0-0 ، وقد توج الفريق الملكي بلقب هذه النسخة من البطولة فيما بعد.

وجاء الهدف في الدقيقة 64 وهو الهدف الأول لفريقه بالمباراة، حيث تسلم الكرة من زميله بول سكولز ليقرر مراوغة دفاع الميرينيجي بطريقة رائعة قبل تسديد الكرة في الشباك.

المعروف أن بيكهام انتقل فيما بعد إلى ريال مدريد ولعب معهم 4 سنوات من 2003 حتى عام 2007.