إنتر ميلان يشترط 70 مليون يورو لرحيل مدافعه السلوفاكى

حدد نادى إنتر ميلان الإيطالي، السعر المطلوب من أجل التخلى عن خدمات نجم دفاع الفريق السلوفاكى ميلان سكرينيار، الذى يعد هدفا رئيسيا لعديد من الأندية الأوروبية، فى مقدمتهم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن إدارة إنتر ميلان، سيكون مستعدا للموافقة على رحيل سكرينيار، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا وصلت العروض أعلى من 70 مليون يورو.

أضاف التقرير أنه، على الرغم من إهتمام مانشستر سيتي، بضم المدافع السلوفاكى، صاحب الـ25 عاما، إلا أن العقوبة المفروضة مؤخرا على السيتي، من قبل الاتحاد الأوروبى، قد تخرجه من سباق التوقيع مع مدافع النيراتزورى.

كان إنتر ميلان، قد تعاقد مع سكرينيار، فى صيف عام 2017، قادما من فريق سامبدرويا، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 34 مليون يورو، وأصبح أحد العناصر الرئيسية فى تشكيل الفريق.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث، برصيد 54 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.