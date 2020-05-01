فالنسيا ينتظر إلغاء نهائى كأس إسبانيا لخطف المقعد الأوروبى

سيكون نادي فالنسيا أكثر المستفيدين في حال إلغاء نهائي كأس إسبانيا بين أتلتيك بلباو ونظيره ريال سوسيداد، حيث سيضمن التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبلغ نظيره الاسباني، أن الفريق صاحب المركز السابع سيكون له مكان في النسخة القادمة من الدوري الأوروبي إذا تم إلغاء نهائي كأس ملك إسبانيا.

المعروف أن أول 4 أندية من الدوري الاسباني تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويتأهل صاحبا المركز الخامس والسادس مع بطل الكأس إلى الدوري الأوروبي.

ويحتل حاليا فريق فالنسيا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 42 نقطة، ومعنى ذلك في حال إلغاء الموسم الحالي من الدوري والكأس، والاحتكام للترتيب الحالي على أنه النهائي، فسيكون الخفافيش في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وبالتالي سيحتكم اليويفا إلى الترتيب النهائي للدوري الاسباني في تحديد المتأهلين لبطولاته في حالة الإلغاء وليس لما يسمى بالجدارة الرياضية التي سبق وأعلن عنها، لتحديد المتأهلون للمسابقات الأوروبي موسم 2020-21.

ويسود الغموض حول إقامة نهائي كأس اسبانيا حيث تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، مثلما تم تأجيل مباريات الدوري.