كيف تحافظ على تركيزك بالعمل اثناء الصيام

هل تعاني من فقدان التركيز وأنت تعمل خلال شهر رمضان، إذا كانت إجابتك بنعم يمكن أن تساعدك النصائح التي نقدمها على العمل بطريقة تحافظ على تركيزك أثناء الصيام، فالصيام لا يعني انخفاض إنتاجيتك في العمل.

ووفقاً لموقع "INC" الأمريكي يصوم أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بدون طعام أو شراب من السهل أن يحدث فقدان التركيز والطاقة، وهو ما يمثل تحدياً، وإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من يوم عملك والتركيز أثناء الصيام

هل تعاني من فقدان التركيز وأنت تعمل خلال شهر رمضان، إذا كانت إجابتك بنعم يمكن أن تساعدك النصائح التي نقدمها على العمل بطريقة تحافظ على تركيزك أثناء الصيام، فالصيام لا يعني انخفاض إنتاجيتك في العمل.

ووفقاً لموقع "INC" الأمريكي يصوم أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بدون طعام أو شراب من السهل أن يحدث فقدان التركيز والطاقة، وهو ما يمثل تحدياً، وإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من يوم عملك والتركيز أثناء الصيام

قيلولة بعد الظهر

يمكن أن تكون فترة ما بعد الظهر أصعب الأوقات للعمل النشط خلال شهر رمضان، لذلك قم بأخذ قيلولة لاستعادة بعض الطاقة وقضاء الوقت، سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا اخترت البقاء مستيقظًا بعد وجبة الصباح.

ستسمح لك قيلولة بعد الظهر بإعادة شحن طاقتك، مما يمنحك دفعة قصيرة من الطاقة عند الاستيقاظ.

ووفقاً لموقع "Health line: يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى الإرهاق وجفاف الفم والعطش والصداع، لذا من الضروري شرب كمية كافية من السوائل بعد الإفطار لتعويض ساعات الصيام.

اذهب للمشي أو مارس رياضة خفيفة



أحد الطرق لكي تشعر بالتركيز ويتدفق الدم إلى ذهنك ممارسة رياضة خفيفة بالمنزل في الصباح، ولكن يجب أن تكون رياضة خفيفة لا تستهلك الطاقة مثل: المشى.

وكذلك أي نشاط هادئ وغير شاق سيبقي عقلك أكثر تركيزا يمكنك الاستحمام أو قراءة كتاب.