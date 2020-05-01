وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على تركيزك بالعمل اثناء الصيام وكالة الرأي الفلسطينية فالنسيا ينتظر إلغاء نهائى كأس إسبانيا لخطف المقعد الأوروبى وكالة الرأي الفلسطينية إنتر ميلان يشترط 70 مليون يورو لرحيل مدافعه السلوفاكى وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيكهام يراوغ دفاع ريال مدريد ويقصف الشباك وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس " ربيعياً معتدلاً نهاراً بارد نسبياً ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية شحنة التبرعات الطبية التركية لفلسطين ستصل هذه الليلة وكالة الرأي الفلسطينية صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة السبت وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" وأماكن العمل.. تعليمات حكومية يُحاسب مُخالفها (تقرير)
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تحافظ على تركيزك بالعمل اثناء الصيام

01 آيار / مايو 2020 08:46

1
1

هل تعاني من فقدان التركيز وأنت تعمل خلال شهر رمضان، إذا كانت إجابتك بنعم يمكن أن تساعدك النصائح التي نقدمها على العمل بطريقة تحافظ على تركيزك أثناء الصيام، فالصيام لا يعني انخفاض إنتاجيتك في العمل.

ووفقاً لموقع "INC" الأمريكي يصوم أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بدون طعام أو شراب من السهل أن يحدث فقدان التركيز والطاقة، وهو ما يمثل تحدياً، وإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من يوم عملك والتركيز أثناء الصيام

هل تعاني من فقدان التركيز وأنت تعمل خلال شهر رمضان، إذا كانت إجابتك بنعم يمكن أن تساعدك النصائح التي نقدمها على العمل بطريقة تحافظ على تركيزك أثناء الصيام، فالصيام لا يعني انخفاض إنتاجيتك في العمل.

ووفقاً لموقع "INC" الأمريكي يصوم أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم خلال شهر رمضان الكريم، ولكن بدون طعام أو شراب من السهل أن يحدث فقدان التركيز والطاقة، وهو ما يمثل تحدياً، وإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من يوم عملك والتركيز أثناء الصيام

قيلولة بعد الظهر

يمكن أن تكون فترة ما بعد الظهر أصعب الأوقات للعمل النشط خلال شهر رمضان، لذلك قم بأخذ قيلولة لاستعادة بعض الطاقة وقضاء الوقت، سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا اخترت البقاء مستيقظًا بعد وجبة الصباح.

 ستسمح لك قيلولة بعد الظهر بإعادة شحن طاقتك، مما يمنحك دفعة قصيرة من الطاقة عند الاستيقاظ.

ووفقاً لموقع "Health line: يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى الإرهاق وجفاف الفم والعطش والصداع، لذا من الضروري شرب كمية كافية من السوائل بعد الإفطار لتعويض ساعات الصيام.

 اذهب للمشي أو مارس رياضة خفيفة
 

أحد الطرق لكي تشعر بالتركيز ويتدفق الدم إلى ذهنك ممارسة رياضة خفيفة بالمنزل في الصباح، ولكن يجب أن تكون رياضة خفيفة لا تستهلك الطاقة مثل: المشى.

وكذلك أي نشاط هادئ وغير شاق سيبقي عقلك أكثر تركيزا يمكنك الاستحمام أو قراءة كتاب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات "عيلة واحدة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟