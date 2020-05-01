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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 أطعمة تسبب العطش تجنبها فى سحور رمضان

01 آيار / مايو 2020 08:52

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مع دخول فصل الصيف والصيام قد نتعرض للعطش الشديد خلال ساعات الصيام وخصوصا عند الخروج من المنزل والتعرض للشمس، لذلك يجب أن نهتم بوجبة السحور ونحرص على تناول الأكلات الغنية بالمياه مع الإكثار من شرب السوائل والأطعمة التى ترطب الجسم وتمنع الجفاف والعطش.

وهناك بعض الأطعمة التى نخطأ فى تناولها وتسبب العطش الشديد، وحسب ما ذكره موقع goodyfeed فإن بعض الأطعمة التى ينصح بتجنبها أثناء السحور هى:

1: البطاطس المقلية من الأطعمة التى تسبب العطش الشديدة وينصح بتجنبها فى السحور، حيث تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم الذى يسبب العطش.

2: الأطعمة التى تحتوى على صلصة الصويا، تزيد من الشعور بالعطش لذلك ينصح بتجنبها فى السحور.

3: الأطعمة المالحة والمخللات، من الأكلات التى تؤثر على المياه فى الجسم وتسبب الشعور الشديد بالعطش.

4: السكريات، من الأطعمة التى ينصح بتجنبها على السحور لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

5: المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر تؤثر على الصحة وتسبب العطش الشديد.

لذلك ينصح بتجنب هذه الأطعمة واستبدالها بالأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه وتساعد على ترطيب الجسم  مثل الخيار والخس والزبادى، والإكثار من شرب المياه وتجنب القهوة والكافيين والمشروبات الغازية.

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