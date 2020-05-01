واتس آب يستعد لإطلاق خدمة لإقراض المال للمستخدمين

يخطط تطبيق واتس آب لإطلاق خدمة لإقراض المال للمستخدمين فى الهند، إذ يحتوى التطبيق المملوك لـفيس بوك بالفعل على نظام أساسى للدفع عبر الهاتف المحمول يسمى Pay، ويجرى طرحه خلال الأيام القادمة للمستخدمين فى البلد، ويمكن من خلاله إصدار القروض.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، كشفت عملية تسجيل حديثة لواتس آب مع المنظمين المحليين فى الهند عن خططه لتقديم الأموال أو منح الائتمان وفقًا للشروط المناسبة.

وتمنع القيود التنظيمية واتس آب من القيام بالأعمال المصرفية، ما يعنى أن أى خدمة مالية ستحتاج إلى دعم المقرضين والبنوك الحالية، ولم يرد واتس آب على الفور على طلب للتعليق لنفى أو تأكيد هذه الخطط.

وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتس آب على مستوى العالم، حيث تمثل حوالى 20 بالمئة من مستخدميها النشطين البالغ عددهم 2 مليار مستخدم شهريًا.

أعلن فيس بوك عن استثمار بقيمة 5.7 مليار دولار فى عملاق الإنترنت الهندى Reliance Jio Platforms فى وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً إنه يأمل فى "تسريع التحول الرقمى فى الهند".

يجعل الاستثمار فيس بوك أكبر مساهم فى شركة الاتصالات، كما كان هناك أخبار مسبقة بأن واتس آب سيبدأ اختبار الميزات الجديدة بالتعاون مع Jio، وأول خدمة تم إطلاقها تسمح للمستخدمين فى مناطق معينة من الهند بطلب شراء الطعام من خلال واتس آب من المتاجر القريبة.