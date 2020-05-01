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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2488 ) الجمعة 1/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

صفقة متوقعة بين إسرائيل و«حماس» حال تشكيل حكومة نتنياهو ـ غانتس

السلطة الفلسطينية ترحب بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن اختصاصها في فلسطين

فلسطين: عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الحالات يستقر عند 507

حماس: الاحتلال يواصل عربدته بقصفه سوريا

عباس يترأس اجتماعًا لمركزية فتح الاثنين

الخارجية: شحنة التبرعات الطبية التركية لشعبنا تصل الليلة

عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله

أخبار إسرائيلية

مكسبان لنتنياهو يسهلان عليه البقاء رئيساً للحكومة

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: لا مانع من تولي نتنياهو لرئاسة الحكومة

الحكومة الإسرائيلية تتخذ اليوم قرارها النهائي بشأن فتح المدارس مجددًا

مصادر إسرائيلية: دخول غانتس للحكومة سيسرع من صفقة تبادل مع حماس رغم الفجوات الكبيرة

نتنياهو يرحب بقرار ألمانيا حظر حزب الله اللبناني

قناة عبرية: ترامب أبلغ نتنياهو أنه لن يوافق على ضم الضفة بدون موافقة إسرائيل على دولة فلسطينية

اخبار دولية

«الجامعة»: مخطط «إسرائيل» ضم أراض فلسطينية يهدد بإشعال المنطقة

جو بايدن: إذا انتخبت سأحتفظ بالسفارة الأمريكية في القدس

إلغاء تنظيم مظاهرة لنصرة القدس في برلين

المحكمة الجنائية تصدر تقريرًا يؤكد حق فلسطين التوجه إليها

أخبار عربية

«الوزاري العربي» يدعو «الرباعية» إلى إنقاذ فرص السلام

الأردن يتسلم من «إسرائيل» كامل أراضي الغمر

عدوان صاروخي إسرائيلي على أهداف في سوريا من الجولان

استمرار التعافي عربياً.. ولا إصابات في فلسطين والأردن

السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية هي الأولى وتجدد وقوفها لجانب شعبنا ودعم

شكري: مصر ترفض الإجراءات الأحادية وموقفنا راسخ من القضية الفلسطينية

"اتحاد المنتجين العرب" يهاجم بشدة المسلسلات التطبيعية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الفلسطينيون يعلنون في وجه أمريكا وإسرائيل: مخطط ضم المستوطنات لن يمر

أهالي القدس يرفضون قرار فتح المدارس خشية كورونا.. وبدء التحضير لعودة العالقين من…

مصادر إسرائيلية تؤكد حدوث تطورات بشأن عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

الشرق الاوسط

هل ردع «كورونا» إيران وتركيا وإسرائيل إقليمياً؟

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال

الخليج الإماراتية

«الجامعة»: مخطط «إسرائيل» ضم أراض فلسطينية يهدد بإشعال المنطقة

استمرار التعافي عربياً.. ولا إصابات في فلسطين والأردن

الشروق المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف عملية تسلل إلى إحدى قواعده وسرقة معدات عسكرية

الخارجية الفلسطينية: 1242 إصابة و62 حالة وفاة و478 حالة تعافٍ في صفوف الجالية

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

إسرائيل تهاجم المدعية العامة للجنائية الدولية

قوات الاحتلال تداهم منزل منفذ عملية كفارسابا بمخيم طولكرم

إسرائيل" تريد صفقة تبادل أسرى من مرحلة واحدة

حماس: القصف المتجدد على سوريا "عربدة" لن تتوقف إلا بوحدة الأمة

الافراج عن اسير امضى محكوميته من الخضر بعد خمس سنوات من الاعتقال

الاحتلال يسلم عائلة الأسير الجريح محمد ريشه قرارًا بهدم منزلها

حماس: الاحتلال يواصل عربدته بقصفه سوريا

حماس تطالب الأمم المتحدة باعتبار فلسطين منطقة متضررة منكوبة

الوقائي يستدعي الصحفي خالد معالي

"الأحرار": تجاهل السلطة لأزمات غزة يعكس رغبتها بتفشي كورونا

الاحتلال يُعيد فتح كرم أبو سالم بعد إغلاقه يومين

"التغيير والإصلاح": ‏التطبيع خنجر مسموم بخاصرة القضية الفلسطينية

مصادر عبرية : هكذا تريد"إسرائيل" صفقة تبادل الأسرى مع حماس ..

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

غزة: عائلة الكتري تنفي وفاة ثلاثة من أطفالها في ألمانيا بفايروس كورونا

مرفق رابط الفحص: العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة بغزة

القواسمي : تقرير بنسودا خطوه هامه على طريق محاكمة الاحتلال الاسرائيلي

عرب 48

شاهد | ندوة حولَ السياسات الاقتصادية تجاه الفلسطينيين في ظلّ كورونا

وكالة وفا

اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بعد اقتحام قوات الاح..

عريقات يرحب بالرسالة الأوروبية المشتركة التي حذرت من..

الرجوب: الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية فتح الاثنين الم..

1 أيار (مايو)

2003م داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشجاعية في مدينة غزة ، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً بينهم 3 أخوة من عائلة أبو هين وهم من حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن بين الذين استشهدوا 3 أطفال.

1950م الأمم المتحدة تنشئ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

1921م اندلاع ثورة أيار (مايو) في فلسطين رداً على مهاجمة مسلحين يهود المصلين المسلمين في مدينة يافا، وقد شارك الجيش البريطاني مع اليهود في قتال المواطنين العرب، حين هاجم ثلاثة آلاف فلسطيني مستوطنة بيتاح تكفا (ملبّس) القريبة من يافا. وقُتل في الأحداث 48 عربياً وجرح 75 آخرين، بينما قُتل 47 يهودياً وجرح 146 آخرين. والصدامات تعم فلسطين طوال أسبوعين.

1919م بريطانيا تعلن رسميا عن وعد بلفور الذي يمنح اليهود الحق في احتلال فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم فيها بعد طرد أهلها منها. صدر الوعد عن آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930)، وهو من حزب المحافظين البريطاني.

1910م تأسيس صحيفة "الاعتدال" السياسية في القدس ثم انتقلت إلى يافا. صاحبها ومحررها بكري السمهوري. توقفت عن الصدور مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914) على الأرجح.