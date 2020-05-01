الأوقاف توزع (1000) طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة

غزة-الرأي

وزعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية (1000) طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمتعففة على مستوى محافظات قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من وقف الديانة التركي.

وأوضحت الوزارة أن الطرد الغذائي احتوى على جميع المستلزمات الرمضانية الأساسية التي تُزين موائد السحور والفطور للفقراء الصائمين, والتي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل مؤكدةً في الوقت ذاته حرصها الشديد على إيصال المساعدات لمستحقيها.

بدوره ، قدم وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا شكره وتقديره للجمهورية التركية رئاسة وحكومةً وشعبًا ولوقف الديانة التركية على دورهم الريادي في تقديم المساعدات المختلفة والمشاريع الإغاثية لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والحصار الخانق المفروض على القطاع.