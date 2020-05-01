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"التفتيش وحماية العمل" تشرع بتنفيذ جولات تفتيشية على المراكز التجارية الكبرى

01 آيار / مايو 2020 12:14

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غزة-الرأي

شرعت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ومن خلال أقسام التفتيش في المديريات بتنفيذ جولات تفتيشية على المراكز التجارية الكبرى، والتي يرتفع وتيرة نشاطها الاقتصادي في شهر رمضان المبارك.
وتهدف الحملة إلى مراقبة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في هذه المنشآت، بالإضافة للرقابة على مدى التزامها بساعات العمل المحددة وفق القانون. كما وتهدف الحملة إلى الرقابة على مدى التزام العاملين في هذه المنشآت باتخاذ التدابير اللازمة وارتداء معدات الوقاية الشخصية للحماية من فايروس كورونا.
يُذكر ان هذه الجولات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها الإدارة بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، حيث تم تنفيذ حملة توعوية للعاملين للوقاية من فايروس كورونا، فيما سيتم أيضاً تنفيذ جولات تفتيشية على عدد من المنشآت في المدينة الصناعية.
 

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