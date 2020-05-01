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أبو الريش : كوادرنا الصحية خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا

01 آيار / مايو 2020 12:19

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غزة-الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بما تتمته به  الكوادر الصحية من درجة عالية من المسئولية والعطاء والاستعداد لبذل كل الجهود في طليعة خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا وتحصين المجتمع .
جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى غزة الأوروبي للوقوف على مستجدات العمل والتجهيزات التي تنفذ في اطار تعزيز الاجراءات ورفع درجة الجهوزية أمام خطر كورونا .
وقال د. أبو الريش : " أننا أمام لوحة متكاملة من العطاء والتي اعتدنا أن نشهدها من هذه الكوادر الوفية لأبناء شعبنا ، فنراهم يعملون كما خلية النحل دون كلل أو ملل وعلى مدار اللحظة لتنفيذ كل ماهو مطلوب في هذه المرحلة ، فالبرغم من قلة الامكانيات ومحدوديتها الا انهم يصنعون مايبعث الطمأنينة لدى شعبنا بأنهم بحق خط الدفاع الأول عن صحتهم " .
وأضاف : "لطالما اكدنا وفي كافة المحافل أن كوادرنا الصحية هم محور رئيس ورقم صعب في معادلة صناعة الفارق في الانجاز ، ونحن هنا نجدد التجديد بكل عبارات الشكر والتقدير الى كافة كوادر وزارة الصحة وبمختلف المستويات والمسميات الأدارية والفنية والطبية ، على هذا التكاتف والحرص على مضاعفة الجهد لتخطي جائحة كورونا " . 

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