“عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه

غزة-الرأي

قامت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بتسليم 1000 طرد غذائي إضافية لجمعية عطاء فلسطين إضافة إلى 1000 طرد تم تسليمها سابقا في منتصف شهر ابريل ليتم توزيعها من قبلهم على العائلات الغزية التي تضررت خلال هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة، وبذلك وصل عدد الطرود المقدمة من أيبك لأهلنا في غزة الى 2000 طرد غذائي.

ووزعت عطاء فلسطين الطرود الغذائية على المحتاجين وأسر الايتام من جميع محافظات قطاع غزة وهي الشمال، غزة، الوسطى، خانيونس ورفح، حيث تم توزيعها بنسبة 60% على أسر الأيتام و40% على الأسر العفيفة.

وأثنت جمعية عطاء فلسطين على دعم وإسناد شركة أيبك لأهلنا في غزه كجزء من دورها الوطني والإنساني في مساندة المجتمع الفلسطيني، مشيرة أن هناك تعاونا يجمع بين عطاء فلسطين وأيبك منذ العام 2018 في إطار اتفاقية دعم استراتيجية لعدة سنوات، حيث تم تخصيص هذا الدعم لبرامج الجمعية المتنوعة في قطاع غزة إضافة الى دعم برنامج التدريب المهني والتقني للطلبة الأيتام في غزة لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وبناء قدراتهم وكذلك تحسين فرص العمل لديهم والمساعدة في دمجهم في المجتمع.

ومن الجدير ذكره، أن عطاء فلسطين تأسست منذ عام 2003م، وتعمل في العديد من المجالات الإغاثية والثقافية والتنمية المستدامة، كما وتولي اهتماماً للمناطق المهمشة والفقيرة وتعمل بشكل مركز في قطاع غزه حيث تستهدف الأيتام والأسر العفيفة وخصوصا النساء وأطفالهن وأسرهن على حد سواء.