الصحة تعقد اجتماع لجنة اعادة توزيع الكادر البشري

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة اجتماع لجنة الكادر البشري برئاسة وكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن، وبحضور لفيف من المدراء العامون كل من د. رامي العبادلة مدير عام تنمية القوى البشرية، د. خليل شقفة مدير عام الوحدات المساندة، د. اشرف ابو مهادي مدير عام ديوان الوزير، ا. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية،وبمشاركة فريق مدراء الدوائر في تنمية القوى البشرية.

بدوره، تحدث د. مدحت محسين عن اهمية تشكيل هذه اللجنة لإعادة توزيع الكادر البشري داخل الوزارة وآلية تدريبهم وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

كما ناقش المدراء ضرورة الإستغلال الامثل للكوادر داخل الوزارة مع امكانية إلحاق الراغبين من المتطوعين في الانضمام لفريق العمل داخل الوزارة. وإعادة تأهيلهم بشكل يتلاءم مع الإمكانيات الجديدة المناط بها وفقا لحاجة الوزارة.

واتفق الاطراف المشاركة على مشاركة المؤسسات الاكاديمية والجامعات لاشراكها في اعداد مدربين مؤهلين للتدريب داخل الكليات الصحية بالجامعات ليكونوا على اهبة الاستعداد في حال الحاجة لهم.