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في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي

"الشباب والرياضة"الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب في غزة

01 آيار / مايو 2020 01:19

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الشباب في محافظات غزة يواجه واقعا معقدا تزداد فيه البطالة، في ظل حصار اسرائيلي ممنهج منذ ما يزيد عن 15 عاما، وزادته صعوبة حالة الركود الاقتصادي وإغلاق العديد من المرافق والمصانع التي ترافق جهود مواجهة ومنع تفشي وباء كورونا.


ووجهت  الوزارة في بيان وصل الراي نسخة عنه بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، التحية لعمال فلسطين وللشباب المكافح الذي يبحث عن لقمة العيش لأسرته في ظل ما يحيط بفلسطين ومحافظات غزة على وجه الخصوص من تحديات.


وطالبت الوزارة  بضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة، والتدخل الدولي العاجل لإنهاء المعاناة المتواصلة وفتح نافذة جديدة للأمل لدى قطاع كبير من الشباب، وذكر البيان أن الإحصاءات تشير إلى زيادة نسبة البطالة وخاصة بين الشباب مع توقف النشاط الاقتصادي بسبب وباء كورونا، وشكرت الوزارة الجهود الحكومية العاجلة في توفير إعانة عاجلة للعمال المتضررين وحصر المتعطلين عن العمل لتوفير برامج لمساعدتهم.


وبينت أن الجهود العربية والدولية يجب أن تساند ما وضعته الجهات الحكومية من أجل الحد من صعوبة ما يواجه الشباب والعمال في ظل هذه التحديات.

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