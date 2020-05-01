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مالية غزة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل

01 آيار / مايو 2020 01:35

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف راتب شهر إبريل 4/2020 يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن الصرف سيكون بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام حسب التالي: يبدأ الصرف يوم الأحد لفئة 2000 شيكل فأقل. يوم الإثنين 4/5/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل، يوم الثلاثاء 5/5/2020 لجميع الفئات. 

وذلك في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد. 

وذكرت أن على الوزارات التي يتقاضى موظفوها رواتبهم من بنك البريد وترغب بالصرف لهم من خلالها بشكل مباشر أن تتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتيب آلية الصرف.

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“عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه

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