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تمديد اعتقاله 6 أيام

استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة

01 آيار / مايو 2020 02:21

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استقرار الحالة الصحية للمصاب المعتقل "محمد علاء ريشة" ( 19عاماً) من مدينة طولكرم المحتلة.

وبينت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه جرى يوم أمس عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب ريشة في ما يسمى محكمة صلح "بيتاح تيكفا"، وتم تمديد توقيفه لـ 6 أيام.

وكان الشاب ريشة قد أصيب برصاص جيش الاحتلال قبل يومين في بلدة كفار سابا بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال قامت فجر اليوم بمداهمة منزل عائلته في حي البلاونة بمخيم طولكرم، وقامت بتفتيشة والتحقيق مع ساكنيه، ورافق عملية الاقتحام صدامات ومواجهات مع جيش الاحتلال الذي اطلق قنابل غاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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