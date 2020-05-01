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هنية يهاتف شيخ الأزهر

01 آيار / مايو 2020 02:32

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء أمس فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مهنئاً بشهر رمضان المبارك، ومتمنيا له السلامة، ولعلماء الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم، ولشعوبنا العربية والإسلامية.

واستعرض رئيس الحركة لفضيلة الإمام الأكبر ما يجري في مدينة القدس من محاولات تهويد المدينة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى ما يخطط له الاحتلال من تطبيق لما يسمى صفقة القرن، وتهويد ومصادرة أراضي الضفة الغربية، مستغلا انشغال المنطقة والمجتمع الدولي بجائحة كورونا.

وأكد رئيس الحركة رفض هذه الخطوات وما يترتب عليها.

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