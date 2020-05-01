السعودية تقدم مليون $ لدعم جهود "الأونروا" في مكافحة الكورونا بغزة

وكالات-الرأي:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الجمعة عن توقيع اتفاقية تبرع مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بقيمة مليون دولار دعمًا لجهود الوكالة في مكافحة جائحة "كوفيد19" في قطاع غزة.

وذكرت "أونروا" في تصريح لها، أن التمويل سيعمل على تأمين الأجهزة والمعدات الطبية المنقذة للحياة والمستلزمات الوقائية للاجئي فلسطين في غزة.

وقال المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، خلال توقيع الاتفاقية مع المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام للمركز عبدالله الربيعة، "إن المركز يقدم دعما حيويا منقذا للأرواح سيمكن أونروا من شراء المعدات الطبية والمستلزمات المطلوبة لمكافحة جائحة كوفيد19،وسيساعد في إنقاذ أرواح لاجئي فلسطين في غزة".

وأكدت أونروا أن "التبرع سيعزز من جهود الوكالة لمنع جائحة كوفيد19، والاستجابة لها، وسيساعد مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر في غزة".

وأشارت أونروا إلى أنها "تتمتع بعلاقة طويلة الأجل مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي دأب على أن يكون شريكا استراتيجيا للوكالة وداعما لخدماتها الصحية للاجئي فلسطين، حيث أن لدينا مشاريع صحية مشتركة جارية في غزة ولبنان لفائدة الملايين من لاجئي فلسطين".