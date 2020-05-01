وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف شيخ الأزهر وكالة الرأي الفلسطينية استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة وكالة الرأي الفلسطينية مالية غزة: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة"الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد اجتماع لجنة اعادة توزيع الكادر البشري وكالة الرأي الفلسطينية “عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه وكالة الرأي الفلسطينية شامية: نتابع اعداد وجهوزية مراكز الحجر الصحي لتحصين المجتمع ضد “كورونا” وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش : كوادرنا الصحية خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "التفتيش وحماية العمل" تشرع بتنفيذ جولات تفتيشية على المراكز التجارية الكبرى وكالة الرأي الفلسطينية العمل تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

السعودية تقدم مليون $ لدعم جهود "الأونروا" في مكافحة الكورونا بغزة

01 آيار / مايو 2020 05:08

وكالات-الرأي:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الجمعة عن توقيع اتفاقية تبرع مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بقيمة مليون دولار دعمًا لجهود الوكالة في مكافحة جائحة "كوفيد19" في قطاع غزة.

وذكرت "أونروا" في تصريح لها، أن التمويل سيعمل على تأمين الأجهزة والمعدات الطبية المنقذة للحياة والمستلزمات الوقائية للاجئي فلسطين في غزة.

وقال المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، خلال توقيع الاتفاقية مع المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام للمركز عبدالله الربيعة، "إن المركز يقدم دعما حيويا منقذا للأرواح سيمكن أونروا من شراء المعدات الطبية والمستلزمات المطلوبة لمكافحة جائحة كوفيد19،وسيساعد في إنقاذ أرواح لاجئي فلسطين في غزة".

وأكدت أونروا أن "التبرع سيعزز من جهود الوكالة لمنع جائحة كوفيد19، والاستجابة لها، وسيساعد مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر في غزة".

وأشارت أونروا إلى أنها "تتمتع بعلاقة طويلة الأجل مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي دأب على أن يكون شريكا استراتيجيا للوكالة وداعما لخدماتها الصحية للاجئي فلسطين، حيث أن لدينا مشاريع صحية مشتركة جارية في غزة ولبنان لفائدة الملايين من لاجئي فلسطين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

“عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟