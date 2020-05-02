بواتينج يهز شباك أرسنال على طريقة فان باستن

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الغاني كيفن برينس بواتينج لاعب فريق ميلان السابق، واحدا من افضل أهدافه مع الرسونيري في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي، ليفتتح به أهداف مباراة ذهاب دور الـ16 من البطولة عام 2012.

الهدف جاء في الدقيقة 16 والمباراة انتهت لميلان 4-0 وقد تأهل النادي اللومباردي في النهاية بعد الهزيمة في الإياب 3-0.

تسلم بواتينج الكرة بشكل مذهل من الجانب الأيمن لتسقط الكرة على الأرض قبل أن يسددها تحت العارضة مباشرة بقوة شديدة، وهو هدف يشبه الشهير الذى سجله الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن فى نهائي أمم أوروبا 1988.

بواتينج حاليا يلعب لبشكتاش التركي معارا من صفوف فيورنتنيا الإيطالي، وقد لعب لـ13 ناديا مختلفا ومازال عمره 32 عاما.