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برشلونة يتجه لعدم شراء لاعبين في الصيف والاكتفاء بصفقات تبادلية

02 آيار / مايو 2020 07:16

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قال نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، أن ناديه وكذلك غالبية الأندية الأخرى في أوروبا، لن يشتروا لاعبين في الصيف المقبل، بل أن الصفقات ستكون معظمها تبادلية أى انتقال لاعب مقابل آخر.

واعترف جوردي كاردونر فى تصريحات لشبكة ESPN أن النادي خسر بالفعل ما بين 120 مليون يورو و 140 مليون يورو بسبب توقف النشاط الكروي في الفترة الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وأكد جوردي كاردونر أيضًا أن سوق الانتقالات هذا الموسم سيكون مختلف تمامًا حيث قال: "سيكون تبادلات اللاعبين هي السمة الغالبة غلى سوق الانتقالات، هذه هي الطريقة التي ستحدث بها الأمور للموسم المقبل للأندية الأوروبية".

ويبدو ذلك منطقيا للفرق الكبرى مثل برشلونة التي لديها لاعبين ذو جودة عالية وكذلك قطاع ناشئين قوي بأكاديمية لاماسيا، أما الفرق الصغيرة فمن المتوقع أن تعاني بشكل كبير.

وتوقفت مسابقة الدوري الاسباني منذ منتصف مارس الماضي مثلها كبقية دوريات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم.

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