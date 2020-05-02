مورينيو: نجحت مع ريال مدريد فى إنهاء هيمنة برشلونة

أجرى البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزي، مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث فيها على فترة توليه تدريب فريق ريال مدريد، فى الفترة من 2010 حتى 2013.

تحدث مورينيو، لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا:"نجحنا فى إنهاء هيمنة برشلونة مع جوارديولا، من خلال تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني فى عهدى، مع سجل نقاط وأهداف قياسي خلال هذا الموسم".

أضاف المدرب البرتغالى حديثه قائلا:"مواجهة الكلاسيكو، بملعب كامب نو، فى موسم التتويج، كان لها ذكريات رائعة، لعبنا ضد برشلونة، باحثين عن نتيجتين، الفوز والتعادل كانوا فى مصلحتنا، لذلك جهزنا لهذه المباراة بشكل جيد".

تابع السبيشال وان، حديثه قائلا:"أكدت للاعبين قبل المباراة، أننا سنفوز، لقد كان لدى اللاعبين رغبة كبيرة، وقلت سنقتلهم بالهجمات السريعة، لكن عندما أدركوا التعادل، كل شئ تبخر، وفى النهاية حققنا الفوز".

وعن اتهامك بأن مدرب دفاعى، رد مدرب توتنهام قائلا:"ما الذى ستقوله لاقناعهم، سبق وأن سجل فريقك رقم قياسى 121 هدفا فى موسم واحد، التاريخ موجود ولايمكننى قول شئ أفضل منه".

وعن لعب كرة القدم، بدون جماهير، فى ظل تفشي فيروس كورونا، رد مورينيو قائلا:" أعتقد أن كرة القدم لن تكون خلف الأبواب المغلقة أبدا لأنه سيكون هناك كاميرات تليفزيونية ونتيجة لذلك سيكون هناك الملايين من الناس يشاهدونها".

وقاد المدرب البرتغالى، ريال مدريد فى 178 مباراة، فى جميع المسابقات، حقق الفوز فى 128 مباراة، تعادل فى 28 وخسر 22 مباراة، وتوج بـ3 ألقاب.