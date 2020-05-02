كيف تتخلص من مشكلة الكرش فى رمضان

أكدت الدكتورة ايمان كامل أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن شهر رمضان يعد فرصه ذهبية للتخلص من الكرش ودهون البطن من خلال اتباع طرق سهله للتخلص من هذه المشكلة التي تزعج الكثيرين .

وأوضحت أستاذة التغذية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أول خطوة تتمثل في قياس محيط الوسط للوسط يكون 80 سن وللرجال 94 سم كما يسمح بـ8 سم آخرين، حيث يصل معدل الوسط الصحى للنساء الى 88 سم وعند الرجال 102 سم وما يزيد عن ذلك يعنى أن الشخص لدية مشكلة تسمى متلازمة الأيض.

وأشارت الدكتورة ايمان كامل أن هذه المتلازمة تؤدى الى حدوث اضطراب في دهون البطن مما يسبب افرازات هرمونية يصاحبها ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر وزيادة نسبة الدهون على الكبد وحمض البوليك ، وهى مشاكل خطيرة على الصحة.

وأكدت أستاذة التغذية بالمعهد القومى للبحوث أن الخطة الجيدة للتخلص من الكرش في رمضان هي الصيام المتقطع والذى يعتمد على الصيام العادى في رشهر رمضان لمدة 14 ساعه حتى وقت الإفطار ثم بعد ذلك ضرورة تقليل الاكل الضار والالتزام بالاطعمه الصحية مثل الخضراوات والفاكهه والحصول على قدر من البقوليات والبعد عن الحلويات والسكريات والمقليات والدهون والمخللات مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء من فترة الفطار حتى السحور.

وقالت أستاذة التغذية أن الصيام المتقطع يخلصنا من الدهون المتراكمة في البطن أو الكرش لانه يزيد من معدلات الحرق مما يساعد في التخلص بسهوله من هذه الدهون الضاره خلال شهر رمضان.