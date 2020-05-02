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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2489 ) السبت 2/5/2020
أخبار فلسطينية
قطر تشرع بتوزيع مساعدات مالية على 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة
الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي ببئر العبد ويعزي شهداء الجيش المصري
عباس يوجه بتقديم الدعم للعمال الفلسطينيين في ظل أزمة كورونا
حماس والجهاد تدينان تصنيف ألمانيا جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية
هنية يبحث مع شيخ الأزهر محاولات تهويد القدس
"التعليم" تعلن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة
هنية يحذر من استغلال الاحتلال لانشغال العالم بالجائحة لتطبيق "صفقة القرن"
أخبار إسرائيلية
في أعلى هيئة لها وتضم 11 قاضيا: المحكمة الإسرائيلية العليا تلتئم غدا للبتّ في قانونية حكومة نتنياهو الخامسة
تل أبيب تخفف إجراءات الإغلاق بعد معلومات عن «عصيان»
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 225 حالة
دغان: نستعد لاستيطان مليون يهودي... إقامة مقبرة للمستوطنين على مساحة 140 دونماً شمال الضفة
مصادر سياسية إسرائيلية: دخول غانتس الى الحكومة سيسرع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
نتنياهو قرر تخفيف الإغلاق بعد تحذيره من عصيان مدني
40% من مرضى كورونا الجدد في إسرائيل دون 19 عاما
جنود إسرائيليون يروون تجاربهم المريرة في غزة
لينك: خطط ضم الضفة ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".. وفلسطين تعقب!
عضو سابقة بالكنيست تهاجم مسلسل النهاية: تحريض واضح ضد إسرائيل
عائلة الجندي غولدن: هناك فرصة الآن يجب أن لا يضيعها نتنياهو.. ولهذا السبب اخترنا الصمت!!
اخبار دولية
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 237 ألفا
"الأونروا" ومركز الملك سلمان يوقعان اتفاقية تبرع بمليون دولار لغزة
ارتفاع نسبة جرائم المستوطنين.. منسق أممي يدعو الاحتلال إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين
»أميركا تضع شرطاً للموافقة على قرار ضم الضفة والأغوار
أسعار النفط تستقر مع سريان اتفاق خفض الإنتاج
"الشعبية العالمية لدعم غزة" تدعو لحملة تضامنية مع عمال فلسطين
الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية
أخبار عربية
الإمارات تحذر من تداعيات ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية جديدة -
وسائل إعلام سورية: طائرات إسرائيلية تهاجم أهدافا جنوبي البلاد
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أكاديميون فلسطينيون يحذرون من خطورة الانجرار وراء الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين في الإعلام عبد الحميد صيام
مواجهات في نقاط شمال الضفة رفضا للاستيطان.. والاحتلال ينذر بهدم منزل عائلة أسير…
الفلسطينيون يحيون “عيد العمال” بمرارة آلام كورونا والاحتلال
الجنائية الدولية تمكّن الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية على إسرائيل
الشرق الاوسط
إسرائيل تواجه معارضة غربية لمشروع ضم أراضٍ من الضفة
الخليج الإماراتية
الإمارات تحذر من تداعيات ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية جديدة
الشروق المصرية
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 517 حالة
الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي ببئر العبد ويعزي شهداء الجيش المصري
فلسطين: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي
الاهرام المصرية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 225 حالة
الصحة الفلسطينية": تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
فيروس “كورونا” يمنح إسرائيل الغطاء المثالي لتشديد قبضتها على الفلسطينيين
الشرق القطرية
صلاة الجمعة الثانية في المسجد الأقصى بلا مصلين
عمال غزة يواجهون كورونا والحصار
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة : البدء بصرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة غدا
فلسطين ترحب ببيان مقرر حقوق الإنسان حول خطورة الضم الاسرائيلي لأجزاء من الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إعلان بشأن رواتب المتقاعدين بغزة
لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".. أداة لشرعنة التطبيع!
الأول من أيار.. "كورونا" يفاقم معاناة العامل الفلسطيني
"القدس الدولية" تعقد ملتقى عربيًّا افتراضيًّا لمناهضة التطبيع
بلدية غزة: نستثمر مواردنا لتقليل آثار قرار تقليص الخدمات
إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال في قلقيلية
القدس المحلية
إطلاق نار وقنابل إنارة على حدود غزة
السيطرة على حريق في منزل وسط قطاع غزة
مساعدات سعودية لفلسطين لمواجهة فيروس كورونا
إصابة شاب بإطلاق نار داخل الخط الأخضر
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة سيحولها لـ "بنوستان"
إصابة خطيرة لشاب في شجار بحي جبل المكبر
ترحيب بإقرار "الجنائية" بحق فلسطين بمحاكمة إسرائيل: خطوة شجاعة
مصرع طفلة جراء سقوطها عن علو في بيت لاهيا
الحياة الجديدة
"الحياة الجديدة" تنشر تفاصيل الصندوق الخاص بدعم المشاريع الصغيرة
الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية
الأيام
»10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
»السعودية تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني
»ست إصابات بينها طفلان خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
»عشرات البلديات الإسرائيلية ترفض العودة الجزئية للتعليم
وكالة صفا
مصرع فتى غرقًا ببحر بلدة بيت لاهيا
طلبة "الدراسات العليا" بجامعة الأزهر يقررون الاعتصام بحرم الجامعة
"الديمقراطية" تدعو لقطع الطريق أمام خطط نتنياهو
موظفو شركة الاتصالات يتبرعون بأيام عمل من رواتبهم لصندوق "وقفة عز"
مليون دولار من السعودية لدعم جهود "أونروا" في مكافحة كورونا بغزة
تحذير من إجبار طلاب القدس على العودة للمدارس بظل كورونا
الخضري: نطالب بتأسيس صندوق خاص لإغاثة عمال فلسطين
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية: أجرينا الترتيبات الخاصة بصرف المنحة القطرية غداً
استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة
العمل تؤكد استمرار دعمها ووقوفها الى جانب العمال الفلسطينين
مباحث التموين تحرر 9 محاضر ضبط لتجار مخالفين
"الشباب والرياضة"الحصار والوباء يفرضان واقعا مأساويا على الشباب في غزة
الصحة تعقد اجتماع لجنة اعادة توزيع الكادر البشري
“عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه
فلسطين اليوم
احصائية بعدد وفيات واصابات الجالية الفلسطينية بفيروس كورونا
الجهاد: عمالنا أيقونة صمود وتضحية
الجهاد تُنعي الشاب رياض عدوان الذي توفي غرقًا شمال غزة
موعد فتح معبر الكرامة بين فلسطين والاردن
الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم
سما نيوز
غزّة: النساء يدفعن ثمن تعطل أجهزة العدالة
3 إصابات جراء حادث سير ذاتي جنوب بيت لحم
لجان المقاومة تستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدف جنود الجيش المصري في سيناء
الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم
عرب 48
خبير أممي: ضم الأغوار يضرب المنظومة الدوليّة
استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد ريشة وتمديد اعتقاله 6 أيام
40ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل بداية الأسبوع المقبل
مساعدات طبية تركية تصل السلطة الفلسطينية
وكالة وفا
مايكل لينك: خطط الضم الإسرائيلية ستؤدي إلى "سلسل..
الفنانة الفلسطينية ربى بلال عصفور ترفض جائزة الأكادي..
الاقتصاد تغلق محلا تجاريا يبيع مواد تجميل منتهية الص..
حدث في مثل هذا اليوم
- 2 أيار (مايو)
- 2003 م استشهد المصور الصحفي البريطاني "جيمس ميللر" عندما كان الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير منزل فلسطيني قرب الشريط الحدودي في رفح وقد توفي الصحفي بعد نقله للمستشفى، وقد كان ميللر يقوم بتصوير فيلم تلفزيوني وثائقي عن تأثير العنف الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين.
- 2004م عملية استشهادية بطولية شمال مدينة خانيونس في مستعمرة "كيسوفيم" أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة 4 منهم 3 في حالة الخطر وقد تبنت العملية سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين والمنفذان هما مجدي الخطيب وإبراهيم حماد من مدينة رفح.
- 1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.
- 1994م انتشار 60 مراقباً دولياً في مدينة الخليل في أعقاب مجزرة الخليل التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولد شتاين.
- 1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.
- 1982م المسئولون في الأوقاف الإسلامية تتسلمون بواسطة البريد إنذار نهائياً من المنظمات اليهودية المتطرفة تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس.
- 1980م إسرائيل تُبعد، بقرار صادر عن وزير الدفاع عيزرا وايزمان، رئيسي بلدية حلحول السابق محمد ملحم، وبلدية الخليل فهد القواسمة إلى الأردن بواسطة طائرة مروحية. أصبح القواسمة عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واغتيل على يد مسلح مجهول في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1984. تلا عملية الإبعاد هجوم إرهابي نفذه تنظيم يهودي سري استهدف رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وأدى إلى إصابة رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة مما أسفر عن بتر ساقيه.
- 1941م وفاة الشاعر الفلسطيني البارز إبراهيم طوقان (1905 - 1941) في القدس. الأبرز بين شعراء جيله في فلسطين، وقد كرس معظم طاقته الشعرية لقضية وطنه.
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