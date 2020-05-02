النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2489 )  السبت 2/5/2020

1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.

1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.

1996م لقاء قمة بين الرئيس الفلسطينسي ياسر عرفات والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط و"إسرائيل" تعلن أنها سوف تبدأ إعادة نشر القوات مدينة الخليل.

1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.

1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.

1988م مقتل عشرة فلسطينيين وجرح آخرين في مخيم شاتيلا في لبنان خلال قتال بين جناحين من حركة "فتح"، أحدهما مؤيد لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات وآخر معارض له بقيادة العقيد محمد موسى (أبو موسى) المدعوم من سوريا.