وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2489 ) السبت 2/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "زووم" تعترف بالكذب: عن غير قصد وكالة الرأي الفلسطينية استخدام ألواح تعمل بالطاقة الشمسية لجمع مياه الشرب من الهواء وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تبدأ تجربة ألعاب "إكس بوكس" وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من مشكلة الكرش فى رمضان وكالة الرأي الفلسطينية فوائد المكسرات على صحة جسمك عديدة تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية علاج ضعف المناعة .. أهمها النظافة المستمرة وكالة الرأي الفلسطينية مورينيو: نجحت مع ريال مدريد فى إنهاء هيمنة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتجه لعدم شراء لاعبين في الصيف والاكتفاء بصفقات تبادلية وكالة الرأي الفلسطينية بواتينج يهز شباك أرسنال على طريقة فان باستن
أخبار » عجائب وطرائف

قطة تصطحب صغيرها المريض وتتوجه به إلى مستشفى

02 آيار / مايو 2020 08:15

1
1

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها قطة تحمل صغيرها المريض بين أسنانها، وتتوجه إلى قسم طوارئ أحد المستفيات في إسطنبول.

وأصابت حالة من الذهول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إسراع العاملين في الطوارئ إلى تقديم العون للقطة، ومداواة صغيرها المريض، وملازمة القطة للأطباء والممرضات ومتابعتها لحالة صغيرها.

في حين اعتبر البعض أن الخبر مفبرك، إلا أن وسائل الإعلام التركية، أكدت الخبر بعدما تصدرت القطة حديث موقع التواصل الاجتماعي.

وما كان من العاملين في الطوارئ، إلا أن اعتنوا بالقط المريض، ومنحوا القطة الأم الحليب والطعام، ثم حملوهما إلى الطبيب البيطري لتلقي العلاج.

1 2 3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

“عطاء فلسطين” تستلم 2000 طرد غذائي من “أيبك” لتوزيعها على العائلات المعوزه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟