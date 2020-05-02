قطة تصطحب صغيرها المريض وتتوجه به إلى مستشفى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيها قطة تحمل صغيرها المريض بين أسنانها، وتتوجه إلى قسم طوارئ أحد المستفيات في إسطنبول.

وأصابت حالة من الذهول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إسراع العاملين في الطوارئ إلى تقديم العون للقطة، ومداواة صغيرها المريض، وملازمة القطة للأطباء والممرضات ومتابعتها لحالة صغيرها.

في حين اعتبر البعض أن الخبر مفبرك، إلا أن وسائل الإعلام التركية، أكدت الخبر بعدما تصدرت القطة حديث موقع التواصل الاجتماعي.

وما كان من العاملين في الطوارئ، إلا أن اعتنوا بالقط المريض، ومنحوا القطة الأم الحليب والطعام، ثم حملوهما إلى الطبيب البيطري لتلقي العلاج.