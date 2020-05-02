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كيف تسببت الفئران بوفاة خادمتين في دبي؟

02 آيار / مايو 2020 08:22

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في حادثة أليمة انتهت حياة خادمتين تعملان في فيلا في منطقة المزهر في إمارة دبي بطريقة مأساوية بعد أن قرضت فئران خرطوم موقد غاز في المطبخ، ما أدى إلى انفجار المطبخ.

وأدى الانفجار حسب ما نشرته وسائل الاعلام الاماراتية إلى وفاة إحدى الخادمتين متأثرة بالحروق التي أصابتها بعد اشتعال النيران، فيما توفيت الأخرى بعد سقوط أحد الجدران عليها نتيجة قوة الانفجار.

وفي التفاصيل  فإن بلاغا ورد إلى الشرطة بوقوع انفجار في مطبخ ملحق بفيلا في دبي، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع والتحري تبين أن الانفجار وقع بعد محاولة إحدى الخادمتين إشعال موقد الغاز في الصباح الباكر لإعداد الطعام.

فيما توفيت الخادمة الثانية نتيجة سقوط جدار الملحق عليها من شدة الانفجار، وتم نقل الخادمة التي أصيبت بحروق إلى المستشفى لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى.

وكشفت التحقيقات أن سبب الانفجار قيام فئران بقرض الخرطوم الموصل إلى أسطوانة الغاز، ما أدى إلى تسرب الغاز طيلة الليل وانفجار المطبخ بالكامل.

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