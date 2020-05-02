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الطقس: أجواء ربيعية مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة

02 آيار / مايو 2020 09:45

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط، ارتفاع الموج الى مائج.

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