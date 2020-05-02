نحو 239 ألف وفاة بـ"كورونا" حول العالم

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء أمس جمعة، أن الفيروس أودى بحياة 238,877 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و 388 ألف و 38 شخصاً، تعافى منهم اكثر من مليون و 76 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، الجمعة، عن وفاة 38 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,921 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع عن حصيلة وفيات واصابات الخميس التي كانت 42 وفاة، و 3,941 إصابة جديدة في 18 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، اكثر من 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,053 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر منهم.