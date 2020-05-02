الخدمات الطبية العسكرية تُقدّم 27 ألف خدمة خلال إبريل

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني في محافظات قطاع غزة 27 ألف و265 خدمة طبية خلال شهر إبريل الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 111 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى. وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 211 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 859 خدمة.

بدوره، استقبل قسم السمعيات 467 حالة وقدمت عيادة البصريات 678 خدمة، في حين قدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 190 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 772 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 3 آلاف و440 خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى والنزلاء، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 11 ألف و919 وصفة طبية.

من جانبها، أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 101 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 13 دورة تدريبية مختلفة، بالإضافة لاستفادة 220 من طلبة الامتياز من كافة الجامعات لكل التخصصات الطبية في مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

ويشار إلى أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية خلال شهر إبريل الماضي ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تواصل حملتها للتوعية عن كيفية الوقاية منه وسبل تجنبه، ومنع انتشاره بين أبناء الأجهزة الأمنية خاصة وأبناء شعبنا عامة.

على الصعيد ذاته ، أكد العميد محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المديرية عملت على تعزيز نقاط إسعاف جديدة لمراكز الحجر الصحي، وتأمين العائدين الجدد عبر معبر رفح البري، منها نقطة إسعاف مستشفي الصداقة التركي غرب مدينة غزة.

وأشار العميد صالح إلى أن المديرية خلال إبريل شددت من إجراءات الوقاية والسلامة في كافة مستشفياتها ومراكزها بعمل ممرات تعقيم في المستشفى الجزائري جنوب قطاع غزة ومجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة.

من جهته، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالخدمات الطبية المقدم صيدلي علاء الهبيل إلى عقد 60 محاضرة وورشة توعوية وإرشادية حول الوقاية من الفيروس في العيادات والمراكز الطبية ، الى جانب عقد الأطقم الطبية المختصة بالخدمات 52 محاضرة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، شملت مؤسسات أهلية ومجتمعية ومراكز تقديم الخدمات للجمهور على مستوى القطاع.

كما تم تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة مع وزارة الصحة بغزة والجهات المعنية الأخرى ذات الاختصاص، وتوزيع مستلزمات التعقيم ونشرات توعوية وإرشادية على منتسبي الوزارة، وعلى جمهور العيادات والمراكز الطبية، ونشر إرشادات ومقاطع مرئية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي.

وحول إجراءات التعقيم، أشار المقدم "الهبيل" إلى أنه تم توفير مستلزمات التعقيم لجميع المقرات الأمنية والشرطية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونظارات مراكز الشرطة، وذلك بالرغم من قلة الإمكانات وشح الموارد.

كما أجرت الفرق الفنية المختصة 16 جولة تفقدية على تلك المراكز والمقرات؛ لمتابعة إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس فيها، موضحًا أنه تم تعقيم وَرَشْ 14 مركزًا ومقرًا أمنيًا في جميع محافظات قطاع غزة.

الجدير بالذكر بأن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بغزة تواصل جهودها الحثيثة وإجراءاتها الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، في إطار الجهود الحكومية المبذولة.