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"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

02 آيار / مايو 2020 12:08

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غزة- الرأي

 وزعت جمعية قوافل الخير مع دخول شهر رمضان المبارك طرودًا غذائية على عشرات العائلات الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة.

وأكد مدير الجمعية علي المغربي استمرار الجهود المبذولة فى سبيل الخير ومن اجل العطاء لتحقيق التكافل اتقداء بسنة الحبيب المصطفى حيث تم نوزيع 500 طرد غذائي على العائلات المستورة في قطاعنا الحبيب بتبرع من أهل الخير والعطاء".

وقال :" البعض قد ينظر إلى هذه الطرود على أنها كراتين أو بعض الحاجيات التي تعطى لكن نحن ننظر لها على أنها مواد تعزيز وتثبيت لحقنا في هذه الأرض المبارك".

ووجه المغربي شكره إلى أهل الخير داخل وخارج فلسطين خاصة في الدول العربية والإسلامية قائلا "شكرا لكم من قلوبنا، شكرا لكم من أفئدتنا، شكرا لكم ملء السماوات وملء الأرض بأن وفقنا ووفقكم الله إلى هذه الطاعة".

ودعا مدير الجمعية إلى اغتنام فرصة الشهر الكريم بمواصلة التبرع والتصدق واغتنام فرصة الخير خاصة في ظل ازدياد حالات الفقر والبطالة في قطاع غزة بفعل الحصار الاسرائيلي والإغلاق الناجم عن وباء كورونا..

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"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

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