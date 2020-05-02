بلدية بيت لاهيا تلتفى وفداًمن الشرطة البحرية لمناقشة بعض الملفات

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية بيت لاهيا ا. عز الدين الدحنون وفد من الشرطة البحرية وذلك بهدف بحث بعض الملفات المتعلقة بشاطىء بحر بيت لاهيا، ومناقشة أوضاع الاستراحات والأكشاك على شاطىء البحر.