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بلدية بيت لاهيا تلتفى وفداًمن الشرطة البحرية لمناقشة بعض الملفات

02 آيار / مايو 2020 12:12

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غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية بيت لاهيا ا. عز الدين الدحنون وفد من الشرطة البحرية وذلك  بهدف بحث بعض الملفات المتعلقة بشاطىء بحر بيت لاهيا، ومناقشة أوضاع الاستراحات والأكشاك على شاطىء البحر.

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