الإعلام: 15 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال إبريل المنصرم

غزة – الرأي:

سجّلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال شهر ابريل/نيسان2020 المنصرم، عددا من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين سواء على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، رغم ما تمر به ظروف البلاد في التصدي لوباء كورونا.

واظهر التقرير الشهري (15) انتهاكا اسرائيلياً، ما بين منع من التغطية وعرقلة عمل إلى الاعتقال والاستدعاء وإصدار حكم على الصحافيين والطواقم الإعلامية، و التحريض والتهديد والتواطؤ مع شبكات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، يقابله (11) انتهاكاً داخلياً في الضفة المحتلة وجهات اخرى.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وسجلت وحدة الرصد في تقريرها لشهر ابريل/ نيسان2020، حالة(1) استدعاء واحتجاز من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسلة تلفزيون فلسطين الصحفية المقدسية كرستين الريناوي، في حين قامت قوات الاحتلال بإصدار حكم عدد(1) بحق الصحفي سامح الطيطي.

وبشأن منع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين، وثق التقرير(5) حالات منع، من ضمنها منع الصحافية كرستين الريناوي من ممارسة عملها وتجديد منع فضائية تلفزيون فلسطين من العمل في القدس، ومنع برنامجَين إخباريّين وحيدين باللغة العربية في التلفزيون العبري ، عدا عن رفض منح البطاقة الصحفية للاعلامية هبة مصالحة، لمنعها من ممارسة عملها.

في حين بلغ عدد حالات الاتهام والتهديد والتحريض واغلاق مواقع وصفحات ضمن اطار محاربة المحتوى الفلسطيني( 7) حالات.

وحول مضايقات الاحتلال للصحفيين الاسرى داخل سجون الاحتلال سجل التقرير(1) بحق الصحفي سامح الطيطي واجباره على دفع غرامة مالية.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، انتهاكات أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة وانتهاكات داخلية، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في تقريرها الشهري( 13 ) انتهاكاً داخليا ، تمثلت في احتجاز و استدعاء من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية لعدد (2) من الصحفيين وهما محمد قاروط ادكيك، وخالد معالي، و ارسال انذار عدد(1) من جامعة النجاح للكاتب عدنان ملحم، ورفض دفع مستحقات من قبل وكالة معا لعدد( 3) من الصحفيين، وحجز بطاقة صحفية عدد (1)، ومنع من التغطية (1) ، وإجراءات تحقيق لعدد من (3) من الصحفيين، وتجميد راتب(2) من الصحفيين .

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال شهر إبريل 2020

1-4-2020: رفض ما يسمى مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، منح البطاقة الصحافية الحكومية للصحافية في مكتب "الأرز" الإعلامي هبة مصالحة، ومنعتها من ممارسة عملها بحجة أن لها "علاقات مع جهات إرهابية في الضفة الغربية".

1-4-2020: ألغت قناة "ريشت" وقناة "كيشت 12" في الداخل المحتل، وبصورة مفاجئة، برنامجَين إخباريّين وحيدين باللغة العربية يتمّ بثّهما على شاشتيهما يوم الجمعة من كل أسبوع يخاطب الجمهور الفلسطيني وتساعده من حيث المعلومات، وتذرّعت بأن السبب هو "أزمة كورونا"،

12-4-2020: تعرّضت الصحافية الحرّة من قطاع غزة هند الخضري، والمتواجدة حالياً في تركيا، لحملة تحريض إسرائيلية ، بسبب منشور لها على "فايسبوك" تمّ نشره ضمن تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ينتقد لقاء حصل بين مجموعة شبان من غزة ومستوطنين إسرائيليين عبر الإنترنت.

14-4-2020: في اطار الحملة المستمرة لتضييق على المحتوى الفلسطيني، إدارة فيسبوك تحظر صفحة وكالة سبق ٢٤ الإخبارية.

15-4-2020: في اطار الحملة المستمرة لتضييق على المحتوى الفلسطيني، إدارة فيسبوك تحظر من جديد الاعلامي خالد معالي ، من استخدام خدمة النشر والتعليق على "الفيسبوك" لمدة شهر.

16-4-2020: استدعت مخابرات الاحتلال، الصحفية المقدسية كرستين الريناوي مراسلة لتلفزيون فلسطين، وحققت معها على مدار 3 ساعات، في مركز شرطة القشلة، غربي القدس المحتلة، حول عملها في تلفزيون فلسطين، والرسائل الإعلامية التي تنقلها عبر شاشة التلفزيون، وعبر صفحتها على فيسبوك ، وهددتها سلطات الاحتلال وتوعدتها بتجديد القرار بمنعها ومنع عمل طاقم التلفزيون في القدس. وكان جيش الاحتلال اقتحم مقر تلفزيون فلسطين في مدينة القدس نهاية عام 2019 ومنع طاقمه من مزاولة عملهم.

19-4-2020: أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الأحد حكماً على الأسير الصحفي "سامح جبر الطيطي" من مخيم العروب في الخليل بالسجن لمدة ٦ أشهر، إضافة الى غرامة مالية بقيمة٥ آلاف شيكل على خلفية عمله الصحفي. واعتقل الصحفي الطيطي في التاسع من ديسمبر الماضي من منزله في مخيم العروب وخضع لتحقيق قاسي حول عمله الصحفي .

19-4-2020: إدارة الفيسبوك تمنع البث المباشر عن عشرات الحسابات الفلسطينية على فيسبوك للمرة الثانية .

23-4-2020: إدارة الفيسبوك وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، تمنع صفحة شبكة أخبار الخليل من النشر .

تفاصيل انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال شهر إبريل 2020

5-4-2020: وجّهت جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، إنذاراً الى الأكاديمي في الجامعة والكاتب عدنان ملحم، بسبب مقال له يتحدث حول عدم جهوزية التعليم الفلسطيني للتعليم الإلكتروني عن بُعد بعد انتشار فيروس كورونا.

4-4-2020: جمّدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، رواتب الصحافيين جعفر صدقة ورامي سمارة بشكلٍ مفاجئ مكتفية بالحديث عن مخالفتهما إجراءات الطوارئ.

وتلقى الصحافي جعفر صدقة كتابًا من الوكالة بتحويله للتحقيق في التاسع من الشهر الجاري، وبعد خمسة أيام تلقى رامي سمارة كتابًا بذات المحتوى، أي تحويله للجنة تحقيق بسبب "عدم التزامه بحالة الطوارئ والتعليمات".

25-4-2020: احتجزت عناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، المصوّر الصحافي الحرّ محمد قاروط ادكيك حوالي ساعة، وأخضعته لتحقيق بشأن صوَر التقطها لحاجز عسكري فلسطيني في بلدة أبو ديس شرقي القدس وقامت خلالها بحجز بطاقته الصحافية وعرقل عمله لأكثر من ساعة".

25-4-2020: رفضت وكالة وفضائية "معاً" الفلسطينية دفع مستحقات ثلاثة من صحافييها الذين فصلتهم في شهر أبريل/ نيسان ٢٠١٩، وهم مراسل الفضائية عبد الله مقداد، ومراسلة ومحرّرة الموقع هدية الغول، ومصوّر القناة أحمد أبو خوصة، بحجة الضائقة المالية وحالة الطوارئ بسبب الفيروس"..

30-4-2020: جهاز الأمن الوقائي يستدعي الصحفي والكاتب خالد معالي من سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.