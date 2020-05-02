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البدء بصرف "المنحة القطرية" لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة

02 آيار / مايو 2020 12:42

بدأت مكاتب البريد في قطاع غزة صباح اليوم السبت، بعملية صرف "المنحة القطرية" المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن الخميس الماضي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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