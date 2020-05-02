الداخلية بغزة: استمرار إغلاق المقاهي والمدن الترفيهية

غزة – الرأي:

أكّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة يوم السبت استمرار الإغلاق التام للمقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية كجزء من الإجراءات الحكومية لمواجهة خطر فيروس "كورونا" الوبائي بقطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته "خلية الأزمة" بوزارة الداخلية والأمن الوطني مع "هيئة أصحاب المطاعم والفنادق" في غزة؛ لوضعهم في صورة الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على الالتزام التام بها.

وذكرت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها الجهات الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا داخل القطاع، ولاسيما فيما يخص عمل المطاعم، والمحددات الصحية المقرة.

وأشارت إلى أنها ناقشت عددًا من الملاحظات والمطالب التي قدّمتها هيئة أصحاب المطاعم والفنادق، فيما يخص ترتيبات تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة، "وتم الاتفاق على دراسة تلك الملاحظات مع جهات الاختصاص في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية".

ولفتت إلى أن رئيس خلية الأزمة العميد فايق المبحوح وضع الحضور في صورة الأوضاع العامة في القطاع، ومدى الخطورة التي ما زال يُشكلها فيروس كورونا على المواطنين.

وأكد المبحوح ضرورة الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة من أصحاب المطاعم، وبالمحددات التي وضعتها وزارتا الاقتصاد والصحة في هذا الصدد، مُشيداً بالتعاون التام من قبل هيئة المطاعم والفنادق في هذا الشأن.

وقال إن الأوضاع في ظل استمرار جائحة كورونا "ما زالت خطيرة"، مُحذرًا من خطورة الاستهانة بتنفيذ التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقالت الوزارة إنه تمّ التأكيد خلال الاجتماع على استمرار استخدام الفنادق كمراكز للحجر الصحي الاحترازي للمواطنين القادمين عبر المعابر.

من جانبهم، عبّر رئيس هيئة أصحاب المطاعم والفنادق وأعضاؤها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا، ومنع تفشيه داخل قطاع غزة، وفق الوزارة.

صفا.