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بلدية خان يونس تشرع بتنظيف جزيرة شارع صلاح الدين جنوباً

02 آيار / مايو 2020 08:57

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غزة- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بحملة تنظيف الجزيرة الواقعة في شارع صلاح الدين من مدخل المدينة الشرقي وحتى  المستشفى الأوروبي جنوباً، لإظهار الشارع بشكل جمالي وحضاري سيما وأنه يعتبر مسلكاً لعبور كافة أنواع المركبات من شمال القطاع وجنوبه.

وأوضح رئيس قسم الحدائق والمتنزهات بدائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر أهمية حملة التنظيف والتي تأتي تعزيزاً للجانب الصحي والبيئي وإضفاء المظهر الجمالي على شوارع خان يونس الرئيسية والفرعية الأخرى، مبينا انه تم إعداد خطة متكاملة يتم بموجبها العمل تباعاً حيث تشمل الوصول إلى كافة شوارع المدينة والأحياء المجاورة لها للمحافظة على الجوانب الصحية والبيئية وتطوير الخدمات المقدمة في تلك الأحياء، شاكراً تعاون المواطنين مع الفرق العاملة في الميدان.

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