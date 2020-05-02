الشرطة تنظم صرف المنحة القطرية باتخاذ كافة التدابير الوقائية

غزة- الرأي

نظمت الشرطة الفلسطينية، منذ ساعات صباح اليوم السبت، آلية صرف مخصصات المنحة القطرية للمواطنين المستفيدين، عبر فروع بنك البريد في محافظات غزة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من "فيروس كورونا".

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الوزارة أجرت الترتيبات الخاصة بصرف المنحة القطرية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وأضاف البزم -في تصريح صحفي -أن الشرطة ستعمل على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات.

ودعا البزم المواطنين المستفيدين من المنحة إلى الالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة.