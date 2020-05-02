" الاقتصاد" تنفذ 317 جولة تفتيشية وتحرر 70 محضر ضبط وإتلاف

غزة- الرأي

واصلت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في كافة المحافظات.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، إن مفتشو حماية المستهلك قاموا بتنفيذ 25 جولة خلال اليومين الماضيين تم خلالها تنفيذ 292 للمحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار.

وتم تحرير 28 محضر ضبط، و42 محضر اتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين من حيث الجودة والنوعية ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال

في موضوع اخر، ناقشت لجنة السلامة والصحة المهنية سبل ضمان سير عمل اللجنة في المراقبة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت الصناعية بمحافظة خان يونس.

وبين التقرير، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لها في مقر بلدية خان يونس بحضور علاء الدين البطة رئيس البلدية، ورباب عاشور مديرة مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بالمحافظة، الي جانب أعضاء اللجنة من الوزارات ذات العلاقة.

وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة الصحة، بلدية خان يونس، ومباحث التموين بوزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا وبحث الآليات تطبيق إجراءات الامن والسلامة في كافة المحلات التجارية.

وأكد المجتمعون على أهمية توعية أصحاب المحلات التجارية والعاملين في المولات التجارية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا، من خلال نشر أساليب الوقاية التي تصدر عن وزارة الصحة والجهات الحكومية لدى العاملين لديهم.

يشار إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة التطورات في ظل الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، وتتواصل اللجنة مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنسيق العمل المشترك بينهما.

من جهتها، اكدت رباب عاشور مديرة مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بخان يونس، ان الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تضمن تطبيق اجراءات الامن والسلامة في المخابز وكافة المنشآت التجارية والصناعية، وأن الوزارة تعمل وبشكل متواصل ومستمر للتفتيش على المحلات التجارية والأسواق من خلال جولات صباحية ومسائية تقوم بها طواقم التفتيش التابعة للوزارة، ومتابعة مدي التزامهم بها