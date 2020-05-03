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روما يعلن العودة إلى التدريبات الأربعاء قبل استئناف الدوري الإيطالي

03 آيار / مايو 2020 03:03

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أعلن نادى روما الإيطالي، مساء اليوم السبت، عن عودة لاعبيه لاستئناف التدريبات، نهاية الأسبوع الجارى، بعد تلقيه موافقة من مسئولى العاصمة، بالعودة إلى التدريبات الفردية، بداية من يوم 6 مايو الجارى، وأصدر النادى بيانا قال فيه:" اعتبارا من الأسبوع الجارى، سيتمكن اللاعبون من إجراء زيارات طبية ودورات تدريبية فردية في مركز التدريبات تريجوريا، مع مراعاة المبادئ الرئيسية المتعلقة بالمسافة الإجتماعية".

يعد ذئاب العاصمة، رابع أندية الدوري الإيطالي، التى تعلن عن عودتها إلى التدريبات، بعد كلا من ساسولو، بولونيا وبارما.   

وكانت جميع أندية الدورى الإيطالي الـ20، قد وافقت أمس الجمعة، على إكمال منافسات الكالتشيو فى الموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف منذ شهر مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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