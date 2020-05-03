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أتلتيكو مدريد يُغرى كافانى براتب 12 مليون يورو خلال موسمين

03 آيار / مايو 2020 03:20

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يسعى الأرجنتيني دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع الهداف الأوروجوايانى إدينسون كافانى، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذى ينتهى عقده مع النادى الباريسي، بنهاية الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانى، أن سيميونى، مدرب أتلتيكو مدريد، بدأ يخطط للموسم المقبل، على الرغم أن الموسم لم ينتهى، فى ظل توقفه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضافت الصحيفة أن، مسئولى الروخى بلانكوس، قدموا عرضا لضم النجم الأوروجوايانى كافانى، فى صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو المقبل، بواقع عقد لمدة عامين، مقابل 6 ملايين يورو، فى الموسم الواحد.

أشارت الصحيفة إلى أن، المهاجم الأوروجوايانى، لم يحسم مستقبله حتى الأن، إذ يمتلك العديد من العروض، أبرزها ناديه السابق نابولى الإيطالي، كما أنه لا يستبعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

كان كافانى، صاحب الـ33 عاما، قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2013، قادما من فريق نابولى، مقابل 64 مليون يورو، وخاض مع الفريق الباريسي 300 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 200 هدفا.

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