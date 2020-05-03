الخمول بعد الإفطار من المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون في شهر رمضان المبارك، وبعض الخمول والتعب بعد تناول الطعام أمر طبيعي لكن هناك أسباب عديدة للخمول، وفقاً لموقع "self hacked"، و في هذا التقرير نتعرف على أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان.

اسباب الخمول بعد الافطار



أسباب الخمول بعد الإفطار عديدة، وغالبًا ما يشعر الناس بالتعب بعد تناول الطعام، و في معظم الأحيان، هذه استجابة فسيولوجية طبيعية تمامًا ومع ذلك، يمكن أن يختلف مدى الشعور بالتعب بعد الوجبات- من شخص لآخر ومن يوم لآخر ومن وجبة لأخرى.

يمكن أن يعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك العمر ، والحالة الصحية وكمية ونوع الطعام، ووقت اليوم.

وإليكم أسباب الخمول بعد الإفطار



-السكر والكربوهيدرات المكررة

تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم الذى يحدث بعد الإفطار وتناول الطعام يثبط مادة الأوريكسين، التي تتحكم في اليقظة، و يعتبر Orexin أكثر نشاطًا في منطقة ما تحت المهاد بالمخ.

تتحلل السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة بسرعة إلى الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى التعب المفاجئ والواضح ومن ناحية أخرى، فإن الكربوهيدرات المعقدة والمغذيات الكبيرة الأخرى ستفعل ذلك بشكل أبطأ.

كما أن استبدال الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض بالكربوهيدرات عالية الألياف أفضل للصحة العامة.

- توازن الحموضة

تشير الأبحاث المحدودة إلى أن مادة الأوريكسين قد تكون حساسة للتغيرات الطفيفة في توازن الحموضة بالجسم، وعندما تنخفض حموضة الدم مؤقتًا ويصبح الدم أو الأنسجة أكثر قلوية قليلاً، من المرجح أن يتم قمع الأوريكسين وسيتسبب التعب والخمول.

مخلل الكرنب من الأشياء الجيدة لأنها حمضية قليلاً بفضل محتواها من اللاكتات، من بين مركبات أخرى.

كما يعتقد أن التمارين الرياضية تزيد من الأوريكسين عن طريق رفع حمض اللاكتيك بشكل طفيف ومؤقت، بالإضافة إلى ذلك ، فإن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومعتدل أمر جيد للصحة العامة ويجعلنا نشعر بالطاقة .

-هرمون اللبتين المرتبط بالشبع والافراط في الأكل

يزيد هرمون الليبتين مع ارتفاع كتلة الدهون في الجسم، كما أنه يرتفع بعد الوجبات، ويطلق على اللبتين "هرمون الشبع" و "هرمون السمنة" وفي بعض الدراسات ، ارتبطت مستويات اللبتين المرتفعة بشكل مزمن بالسمنة، والإفراط في تناول الطعام، والأمراض المرتبطة بالالتهاب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب.

وتزيد الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والدهون من هرمون الليبتين أكثر من الأطعمة عالية البروتين.

- الطعام ينشط الجهاز العصبى اللا ودى

ينشط الأكل الجهاز العصبي اللا ودي في الجسم، مما يزيد من تدفق الدم إلى منطقة الأمعاء، كما أنه يحفز الإنزيمات الهضمية ونشاط الكبد ، وهو ما يجعلك تشعر بالتعب والارهاق.

- الوجبات الغنية بالدهون تزيد إفراز هرمون الأمعاء

يعتقد بعض الباحثين أن كوليسيستوكينين (CCK) هو عامل مهم في التعب بعد الوجبات وهو هرمون الأمعاء الذي يتم إصداره بشكل رئيسي استجابة لوجبة غنية بالدهون.

ويشك العلماء في أن CCK قد: يسبب النعاس أو التعب لأنه يتفاعل مباشرة مع المهاد في المخ أو أنه يحفز القولون عن طريق ما تحت المهاد بالمخ والذي قد يسبب الغازات .