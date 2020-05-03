تعرف على اعراض وعلامات نقص فيتامين د بالجسم

فيتامين د هو فيتامين مهم للجسم وله تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم، ونقص فيتامين د شائع جدًا تشير التقديرات إلى أن حوالي 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د في الدم وفقا لتقرير موقع healthline، وهناك اعراض كثيرة تؤكد أن الجسم يعانى من نقص فيتامين د

وهناك عوامل خطر شائعة لنقص فيتامين د وهى وجود بشرة داكنة، كبر السن، زيادة الوزن أو السمنة، عدم تناول الكثير من الأسماك أو منتجات الألبان، استخدم واقي الشمس دائمًا عند الخروج.

معظم الناس لا يدركون أنهم يعانون من نقص فيتامين د لأن الأعراض خفية بشكل عام قد لا يتعرض عليها بسهولة حتى إذا كان لهم تأثير سلبي كبير على الحياه.

اعراض نقص فيتامين د بالجسم

المرض أو كثرة الإصابة بالعدوى



أحد أهم أدوار فيتامين د هو الحفاظ على قوة جهاز المناعة حتى يتمكن من محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض حيث يتفاعل بشكل مباشر مع الخلايا المسؤولة عن مكافحة العدوى، إذا كان الشخص كثيرا ما يمرض خاصة نزلات البرد أو الأنفلونزا ، فقد يكون انخفاض مستويات فيتامين د عاملاً مساعدًا.

التعب والإرهاق

يمكن أن يكون للشعور بالتعب أسباب عديدة ، وقد يكون نقص فيتامين د أحد هذه الأسباب.

آلام العظام والظهر



يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام بعدد من الطرق، أولاً يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم، فقد يكون ألم العظام وآلام أسفل الظهر من علامات نقص مستويات فيتامين د في الدم، كما أن نقص فيتامين د مرتبط بالشعور بالألم في الظهر خاصة خلال ممارسة الأنشطة اليومية

الاكتئاب



قد يكون المزاج المكتئب أيضًا علامة على نقص فيتامين د خاصة عند كبار السن وتناول المكملات الغذائية التي تحتوى على فيتامين د تساعد في التخلص من هذه الحاله

ضعف التئام الجروح

قد يكون الشفاء البطيء للجروح بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين د منخفضة للغاية، خاصة وأن فيتامين د له دور في السيطرة على الالتهاب ومكافحة العدوى المهمه للشفاء

الإصابة بهشاشة العظام وضعفها



يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، يعتقد العديد من كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام أنهم بحاجة إلى تناول المزيد من الكالسيوم ومع ذلك، قد يكون لديهم نقص في فيتامين د أيضًا.

انخفاض كثافة المعادن في العظام هو مؤشر على أن العظام فقدت الكالسيوم والمعادن الأخرى هذا يضع كبار السن، وخاصة النساء، في خطر متزايد من الكسور.

تساقط الشعر



غالبًا ما يربط العديد من الأشخاص إن سبب تساقط الشعر إلى الإجهاد وهو بالتأكيد سبب شائع، ومع ذلك ، عندما يكون تساقط الشعر شديدًا فقد يكون ناتجًا عن مرض أو نقص المغذيات.

تم ربط تساقط الشعر لدى النساء بانخفاض مستويات فيتامين د ، فمرض الثعلبة هو مرض مناعي ذاتي يتميز بفقدان حاد للشعر من الرأس وهو مرض مرتبط بنقص فيتامين د

آلام العضلات



غالبًا ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات، ولكن هناك بعض الدلائل على أن نقص فيتامين د قد يكون سببًا محتملاً لآلام العضلات عند الأطفال والبالغين فهناك صلة بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين د في الدم ، والذي قد يكون بسبب التفاعل بين الفيتامين والخلايا العصبية التي تستشعر الألم