بالخطوات.. هكذا يمكنك تنظيف وتعقيم لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

تعتبر لوحة المفاتيح سواء فى أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو المكتبية أكثر جزء معرض بصورة مستمرة لالتقاط جميع أنواع المواد الغريبة، مثل الغبار أو المواد التى لمستها أصابعك آخر مرة، وبالتالى من المهم معرفة كيفية تنظيفها بشكل صحيح، كما هو الحال مع أى مهمة تنظيف، من المهم معرفة بعض الأشياء قبل البدء، وكذلك التأكد من أن لديك المعدات المخصصة لذلك:

• يجب عليك القيام بعملية تنظيف لوحة المفاتيح بشكل منتظم سواء يوميًا من خلال مسحها بصورة سريعة قبل فتح جهاز الكمبيوتر بقطعة قماش، أو بشكل أعمق قليلًا مرة أو مرتين فى الشهر.

• استخدم الهواء المضغوط لتنظيف الزوايا الضيقة للغاية، والشقوق التى يصعب الوصول إليها، مع مراعاة تقليل ضغط الهواء الذى تستخدمه منعًا لتلف أى مكون فى الجهاز.

• لا تستخدم منتجات التنظيف المنزلية، مثل منظفات الزجاج لأنها بلا شك تحتوى على نسبة مياه قد تتسبب فى تلف مكونات أجهزة الكمبيوتر المحمولة الداخلية، ويمكنك استخدام (كحول الأيزوبروبيل) Isopropyl alcohol فى التنظيف.

• استخدم الأقمشة القطنية الناعمة إذا كان لديك قطعة قماش قطنية 100% فهذا خيار مثالي.

• يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف المناطق التى يصعب الوصول إليها، وإزالة البقع التى تحتاج إلى تنظيف خفيف.

كيفية تنظيف لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخارجية:



• قم بفصل لوحة المفاتيح من أجهزة الكمبيوتر لتجنب النقر على أى شيء عن طريق الخطأ.

• استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلًا لمسح المفاتيح وسطح لوحة المفاتيح بلطف، ليس من الضرورى استخدام أى مواد كيميائية.

• استخدم فرشاة أسنان جافة لتنظيف أى بقع جافة لا يمكن مسحها.

• استخدم علبة من الهواء المضغوط لتنظيف الغبار والجزيئات المخفية الأخرى.

• قم بإمالة لوحة المفاتيح رأسًا على عقب وهزها جيدًا لإخراج الجزئيات الدقيقة.

كيفية تنظيف لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمولة:



فى بعض الأحيان تصبح لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر المحمولة متسخة بشدة، خاصة عند استخدامها فى بيئة خارجية تحتوى على غبار أو أتربة، ومع صعوبة استبدالها بسهولة، إليك ما يجب فعله لإبقائها نظيفة:

• أوقف تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمول، وافصل كابل الشحن واتركه ليبرد.

• استخدم قطعة قماش قطنية لمسح لوحة المفاتيح.

• أمسك أجهزة الكمبيوتر المحمول بزاوية 75 درجة وأدره للخلف قليلًا، ورش لوحة المفاتيح بالهواء المضغوط، وحركها من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل لإزالة الجزئيات العالقة بين أزرار المفاتيح.

كيفية تطهير لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر:



بين الحين والآخر، من المهم تطهير لوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر لإزالة الجراثيم الدقيقة العالقة، إليك كيفية القيام بذلك:

أوقف تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو المكتبى، وافصله عن أى مصدر للكهرباء.

نظف لوحة المفاتيح برفق باستخدام قطعة قماش مبللة بكحول مطهر.

تخلص من الرطوبة الناتجة عن التنظيف بالكحول بقطعة قماش قطنية جافة.

جفف مرة أخرى بقطعة قماش ناعمة خالية من الوبر مثل تلك المستخدمة فى تنظيف النظارات