وكالة الرأي الفلسطينية عرض قطعة من القمر للبيع فى دار كريستيز للمزادات وكالة الرأي الفلسطينية طبيب بريطاني: ارتداء القفازات قد يساهم في نشر كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدة إسبانية ترش الشاطئ بالمبيض وخبراء يحذرون من عواقب مميتة للحياة البرية وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. هكذا يمكنك تنظيف وتعقيم لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية شروط يجب توافرها عند التبرع بالدم أثناء انتشار كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على اعراض وعلامات نقص فيتامين د بالجسم وكالة الرأي الفلسطينية أسباب الخمول بعد الإفطار وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يُغرى كافانى براتب 12 مليون يورو خلال موسمين وكالة الرأي الفلسطينية روما يعلن العودة إلى التدريبات الأربعاء قبل استئناف الدوري الإيطالي وكالة الرأي الفلسطينية لاعب يوفنتوس يتحدث عن تجربته الصعبة مع فيروس كورونا
أخبار » عجائب وطرائف

طبيب بريطاني: ارتداء القفازات قد يساهم في نشر كورونا

03 آيار / مايو 2020 03:59

1
1

أوضح أحد الأطباء في بريطانيا، أن الاستعانة بالقفازات في الأماكن العامة، قد يسبب ضررا كبيرا ويساهم في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.
لم تنصح هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي هيئة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية الأشخاص بارتداء قفازات أو كمامات واقية لحماية أنفسهم.
وقال متحدث باسم هيئة الصحة العامة في إنجلترا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا توصي الهيئة باستخدام القفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد لعامة الناس”.
وأضاف “يجب على الأشخاص المهتمين بانتقال الأمراض المعدية إعطاء الأولوية للعناية الشخصية والجهاز التنفسي ونظافة اليدين”.
ودفع الإقبال الكبير على شراء القفازات المطاطية إلى تحقيق الشركات المنتجة لها لعائدات مالية كبيرة.
وتشير الهيئة إلى أن أفضل طريقة للحماية هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدام جل معقم أو مادة مطهرة تحتوي على كحول بنسبة 70% والسعال أو العطس في منديل، ثم التخلص منه مباشرة، وغسل اليدين بعدها.
ويكون من المهم أيضا تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟