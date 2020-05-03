طبيب بريطاني: ارتداء القفازات قد يساهم في نشر كورونا

أوضح أحد الأطباء في بريطانيا، أن الاستعانة بالقفازات في الأماكن العامة، قد يسبب ضررا كبيرا ويساهم في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم تنصح هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي هيئة تابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية الأشخاص بارتداء قفازات أو كمامات واقية لحماية أنفسهم.

وقال متحدث باسم هيئة الصحة العامة في إنجلترا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا توصي الهيئة باستخدام القفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد لعامة الناس”.

وأضاف “يجب على الأشخاص المهتمين بانتقال الأمراض المعدية إعطاء الأولوية للعناية الشخصية والجهاز التنفسي ونظافة اليدين”.

ودفع الإقبال الكبير على شراء القفازات المطاطية إلى تحقيق الشركات المنتجة لها لعائدات مالية كبيرة.

وتشير الهيئة إلى أن أفضل طريقة للحماية هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدام جل معقم أو مادة مطهرة تحتوي على كحول بنسبة 70% والسعال أو العطس في منديل، ثم التخلص منه مباشرة، وغسل اليدين بعدها.

ويكون من المهم أيضا تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم باليد.