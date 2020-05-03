عرض قطعة من القمر للبيع فى دار كريستيز للمزادات



تعرض دار "كريستيز" للمزادات فى العاصمة البريطانية لندن، قطعة من أحد أكبر النيازك القمرية النادرة فى العالم، للبيع مقابل مليونى جنيه استرلينى، بما يعادل نحو 2.49 مليون دولار.

ووفقا للموقع الرسمى للدار، يزن وزن صخرة القطعة القمرية عن 13.5 كيلوجرام، وهى فى حجم كرة القدم تقريبا، كما أنها تعد خامس أكبر قطعة من القمر عثر عليها على الأرض، كما لا يوجد سوى 650 كيلوجرام من صخور القمر المعروفة على الأرض.

يقول علماء، إن هذه ربما تكون انشقت عن سطح القمر بسبب اصطدامه بكويكب أو مذنب ثم سقطت على الصحراء الكبرى بين الجزائر وموريتانيا.

من جانبه، قال جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعى لدار كريستيز: "لقد كنت محظوظًا بما يكفى للتعامل مع بعض النيازك القمرية فى كريستى على مر السنين، الحجم الكبير لهذه الصخرة يزعجنى، حيث يبلغ وزنها أكثر من 13.5 كجم ، وهى أكبر بكثير من أى شيء آخر تم تقديمه من قبل".

وأضاف هيسلوب: "إن تجربة حمل قطعة من عالم آخر بين يديك شيء لا تنساه أبدً، هى قطعة من القمر فعليا".

وأشارت الدار الإنجليزية، إلى تأكد العلماء من طبيعة الحجر القمرى، عقب عينات صخرية جلبتها بعثات الفضاء الأمريكية من القمر.

ولفتت الدار الانتباه إلى أنها ستعرض أيضا مجموعة خاصة من 13 نيزكا للبيع بالمزاد، وتقدر هذه المجموعة بـ 1.4 مليون جنيه استرلينى، بما يعادل نحو 1.7 مليون دولار