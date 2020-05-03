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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2490 ) الاحد 3/5/2020
أخبار فلسطينية
عريقات: ضم الأراضي المحتلة يعني القضاء على أي إمكانية لاتفاق سلام
داخلية غزة تؤكد استمرار إغلاق المقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية
الخارجية": تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة بين جالياتنا في عديد الدول
حماس": إجرام الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين يجب أن يتوقف
الصحة: لا يوجد اصابات جديدة بكورونا في غزة
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وغانتس يضعان لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»
أكثر من 16 الف اصابة بكورونا في اسرائيل
قناة عبرية: الموساد زود ألمانيا بمعلومات حول نشاط حزب الله في أراضيها
شتاينتس يحذر من منع العليا الإسرائيلية تشكيل نتنياهو الحكومة
»"الليكود": منع نتنياهو من رئاسة الحكومة سيشكل هزة أرضية
"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....
اسرائيل تقدم مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة
إسرائيل تلبي دعوة الاتحاد الأوروبي، ما شأن كورونا؟
اخبار دولية
إجمالي وفيات كورونا في العالم 239238 والإصابات أكثر من 3 ملايين و420 ألفا
منظمة الصحة العالمية تكشف مصدر فيروس كورونا المستجد
"العلاقات الدولية" يرحب برسالة النواب البريطانيين
31 فنانًا من جنسيات مختلفة يطلقون معرض "ألوان العودة" إلكترونيًا
(بالك) تحذر من الانجرار وراء الخطاب الإعلامي التحريضي ضد الفلسطينيين
منسق أُممي يدعو الاحتلال إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين
جيفري: واشنطن تدعم الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا
أخبار عربية
رمضان الفلسطينيين في سوريا.. "جرح" اجتماعي لا يندمل
التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فتح” تدعو لعقوبات عالمية للتصدي لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية
فلسطين.. صرف منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة في غزة
الاحتلال يمنع فلسطينيين من زراعة أراضيهم المهددة بالمصادرة
الشرق الاوسط
«كورونا» ينعش الحياة في غزة بتجارة «الملابس الواقية» إلى إسرائيل
إسرائيل تتجه إلى إنهاء الحجر الصحي على 4 مراحل
الخليج الإماراتية
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس
الشروق المصرية
فتح تدعو لخطة عملية تتصدى لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية
الاهرام المصرية
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 225 حالة
الغد الأردنية
الاحتلال يصادر 140 دونما من الأراضي الفلسطينية ويقيم 140 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة
4 وفيات و 148 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الشرق القطرية
إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة
قطاع غزة: قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"فلسطين قضيتي".. هاشتاغ يفضح "إم بي سي" ويرفض التطبيع
حصاد الأسبوع: عملية طعن ومحاولة دهس و31 مواجهة مع الاحتلال
تقرير "التكتم الإسرائيلي" على أوضاع القدس بعد تفشي "كورونا" يثير مخاوف المقدسيين
كشف ملابسات سرقة كنيسة بئر يعقوب في نابلس
جائزة الشيخ أحمد ياسين الدولية تطلق الموسم الثالث من مسابقة الأعمال الكتابية
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية
الإعلام: 15 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال إبريل المنصرم
القدس المحلية
إعلان إقامة مقبرة للمستوطنين شماليّ الضفة مقدمة لمدينة استيطانية والمواطنون يدقون ناقوس الخطر
تسجيل وفاة جديدة لفلسطيني في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا
جيش الاحتلال يزيل حاجز للجنة الطوارئ على مدخل عزبة الطبيب
اصابة شاب بعيار ناري في جلجولية
ضبط 7 مركبات وإغلاق 8 محلات تجارية في جنين
إضراب مفتوح في السلطات المحلية العربية بأراضي 48 بدءًا من الثلاثاء المقبل
الحياة الجديدة
وفاة عامل من الضفة بعد دخوله إلى إسرائيل
تقرير إسرائيلي يحذر: فتح المدارس سيزيد إصابات كورونا 20%
عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشرا إيجابيا
الأيام
»الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين في ظل "كورونا"
»تسجيل 3 إصابات بكورونا في القدس المحتلة
»إصابة شاب برصاص الاحتلال في حبلة
»وفاة فلسطيني في السعودية بكورونا
وكالة صفا
قوى الأمن تشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل
أسرى "حماس" يعزون الشيخ حسن يوسف بوفاة شقيقته
"وطن": عناصر أمنية اعتدت على مراسلنا خلال الإيجاز برام الله
الدفاع المدني يسيطر على حريق منزل غرب جنين
الاحتلال يغلق مدخل كفر مالك شرق رام الله
ضبط مركبة حاولت دهس عسكري على حاجز بالخليل
تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي
"مجلس العلاقات" يرحب برسالة النواب البريطانيين لمعاقبة "إسرائيل"
كشف ملابسات سرقة كنيسة بئر يعقوب في نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلام الحكومي يدعو للتركيز على الحصار ومواجهة كورونا
الداخلية بغزة: استمرار إغلاق المقاهي والمدن الترفيهية
بدران: حماس تدعم كل الجهود التي تسهم في تقويض مشاريع الاحتلال
القانوع: إجرام الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين يجب أن يتوقف
قرية "حورة" تتصدر إصابات "كورونا" في البلدات العربية
البدء بصرف "المنحة القطرية" لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
فلسطين اليوم
ضم الضفة": "اسرائيل" تُسابق الزمن..والسلطة تعقد اجتماعين الأسبوع الجاري وأوروبا تهدد"
تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة بين أفراد الجالية الفلسطينية في عديد الدول
قطاع النقل يناشد عباس بمساعدة العاملين لتدهور حالتهم الانسانية
مصرع مستوطن جراء تحطم طائرة وسط فلسطين المحتلة
سما نيوز
شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا
غزة: نتائج ١٦٣ عينة مشتبه باصابتها بكورونا جميعها سلبية
الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل في جنين
الفنان كمال خليل: لم نبكِ يوماً في أغنياتنا ونغني فلسطين القضية والوطن
"المرأة العاملة للتنمية" تؤكد أهمية الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة
ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة
عرب 48
الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مال
الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين
خبير أممي: ضم الأغوار يضرب المنظومة الدوليّة
وكالة وفا
قوى الأمن تشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل .
الاحتلال يغلق مدخل كفر مالك شرق رام الله
"تجارة وصناعة بيت لحم" تعلن نتائج مسحية للوض..
الكيلة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"..
لا مفاجآت متوقعة في بورصة فلسطين مع استئناف التداول ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 أيار (مايو)
- 2007م الإعلان عن انطلاق صحيفة فلسطين السياسية اليومية الأولى من قطاع غزة, عبر احتفالية كبيرة حضرها رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية وعدد من رجال الفكر والثقافة والإعلام في قطاع غزة.
- 2004م طائرات الاحتلال الصهيونيّ تقصف سيّارة مدنيّة في نابلس تقلّ أربعة من كتائب شهداء الأقصى ، ممّا أدّى إلى استشهادهم جميعاً . و الشهداء هم : هاشم أبو حمدان (23عاماً) و نادر أبو ليل (23 عاماً) و نائل حسنين من سكان مخيّم بلاطة ، و الشهيد محمد أبو حمدان من مدينة قلقيلية .
- 1948م الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين تقوم في طرد 200 ألف عربي من ديارهم عبر ارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين.
- 1902م السلطان عبد الحميد الثاني يرفض اقتراح هرتزل إنشاء جامعة يهودية بالقدس
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