غزة- الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2490 ) الاحد 3/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

داخلية غزة تؤكد استمرار إغلاق المقاهي والاستراحات والمدن الترفيهية

الخارجية": تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة بين جالياتنا في عديد الدول

حماس": إجرام الاحتلال بحق الصيادين والمزارعين يجب أن يتوقف

أخبار إسرائيلية

نتنياهو وغانتس يضعان لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»

أكثر من 16 الف اصابة بكورونا في اسرائيل

قناة عبرية: الموساد زود ألمانيا بمعلومات حول نشاط حزب الله في أراضيها

شتاينتس يحذر من منع العليا الإسرائيلية تشكيل نتنياهو الحكومة

»"الليكود": منع نتنياهو من رئاسة الحكومة سيشكل هزة أرضية

" يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7 .....

اخبار دولية

إجمالي وفيات كورونا في العالم 239238 والإصابات أكثر من 3 ملايين و420 ألفا

منظمة الصحة العالمية تكشف مصدر فيروس كورونا المستجد

منسق أُممي يدعو الاحتلال إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين

أخبار عربية

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فتح” تدعو لعقوبات عالمية للتصدي لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية

فلسطين.. صرف منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة في غزة

الاحتلال يمنع فلسطينيين من زراعة أراضيهم المهددة بالمصادرة

الشرق الاوسط

«كورونا» ينعش الحياة في غزة بتجارة «الملابس الواقية» إلى إسرائيل

الخليج الإماراتية

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

الشروق المصرية

فتح تدعو لخطة عملية تتصدى لخطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية

الاهرام المصرية

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 225 حالة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

غزة قطاع : قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إعلان إقامة مقبرة للمستوطنين شماليّ الضفة مقدمة لمدينة استيطانية والمواطنون يدقون ناقوس الخطر

تسجيل وفاة جديدة لفلسطيني في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يزيل حاجز للجنة الطوارئ على مدخل عزبة الطبيب

اصابة شاب بعيار ناري في جلجولية

ضبط 7 مركبات وإغلاق 8 محلات تجارية في جنين

إضراب مفتوح في السلطات المحلية العربية بأراضي 48 بدءًا من الثلاثاء المقبل

الحياة الجديدة

وفاة عامل من الضفة بعد دخوله إلى إسرائيل

تقرير إسرائيلي يحذر: فتح المدارس سيزيد إصابات كورونا 20%

عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشرا إيجابيا

الأيام

»الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين في ظل "كورونا"

»تسجيل 3 إصابات بكورونا في القدس المحتلة

»إصابة شاب برصاص الاحتلال في حبلة

»وفاة فلسطيني في السعودية بكورونا

وكالة صفا

قوى الأمن تشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل

أسرى "حماس" يعزون الشيخ حسن يوسف بوفاة شقيقته

"وطن": عناصر أمنية اعتدت على مراسلنا خلال الإيجاز برام الله

الدفاع المدني يسيطر على حريق منزل غرب جنين

الاحتلال يغلق مدخل كفر مالك شرق رام الله

ضبط مركبة حاولت دهس عسكري على حاجز بالخليل

تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي

"مجلس العلاقات" يرحب برسالة النواب البريطانيين لمعاقبة "إسرائيل"

كشف ملابسات سرقة كنيسة بئر يعقوب في نابلس

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا

غزة: نتائج ١٦٣ عينة مشتبه باصابتها بكورونا جميعها سلبية

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل في جنين

عرب 48

الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مال

الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين

خبير أممي: ضم الأغوار يضرب المنظومة الدوليّة

وكالة وفا

قوى الأمن تشدد إجراءاتها الوقائية على مداخل الخليل .

الاحتلال يغلق مدخل كفر مالك شرق رام الله

"تجارة وصناعة بيت لحم" تعلن نتائج مسحية للوض..

الكيلة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"..

لا مفاجآت متوقعة في بورصة فلسطين مع استئناف التداول ..

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