الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس وقلقيلية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بمدينتي القدس وقلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة العيسوية بالقدس، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت ابوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: الأسير المحرر وليد داود عليان، وآدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب أكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وذكرت أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم: الأسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، وأكرم تيسير منصور (18 عاما).