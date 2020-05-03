3 إصابات جديدة بكورونا بالقدس ترفع الحصيلة لـ 520

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، مساء أمس السبت عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في القدس المحتلة ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 520.

وأوضحت الوزارة، أن الاصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة، مشيرة إلى تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، مشيرةً إلى أن هناك 14840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.