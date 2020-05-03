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"المحكمة العليا" تنظر بالتماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

03 آيار / مايو 2020 10:21

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية بتركيبة 11 قاضيا، اليوم الأحد، إن كان بمقدور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن يشكّل حكومة جديدة بعدما قدمت لائحة اتهام ضده، على أن تناقش الاثنين والثلاثاء الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن جلسة المداولات ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن تنقل المداولات التي ستبحث بالالتماس بشأن ولاية نتنياهو المتهم بالفساد، ببث حي ومباشر.

واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، إن "تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".

وقال مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة إن تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

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